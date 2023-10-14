В Тюмени рабочий упал с десятиэтажного дома. Фото

15 октября 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

Мужчина скончался после падения с крыши дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени на улице Домостроителей рабочий упал с крыши десятиэтажного дома, на котором выполнял капитальный ремонт. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. «Следователями устанавливаются обстоятельства гибели рабочего. 15 октября мужчина 1981 года рождения выполнял капитальный ремонт крыши десятиэтажного дома на улице Домостроителей в городе Тюмени. В какой-то момент он упал с крыши на землю. От полученных травм рабочий скончался», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Следственный отдел по Ленинскому административному округу проводит процессуальную проверку. Во время нее следователи установят все обстоятельства произошедшего. Будут установлены лица, ответственные за обеспечение техники безопасности при проведении данного вида работ. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В Тюмени на улице Домостроителей рабочий упал с крыши десятиэтажного дома, на котором выполнял капитальный ремонт. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. «Следователями устанавливаются обстоятельства гибели рабочего. 15 октября мужчина 1981 года рождения выполнял капитальный ремонт крыши десятиэтажного дома на улице Домостроителей в городе Тюмени. В какой-то момент он упал с крыши на землю. От полученных травм рабочий скончался», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Следственный отдел по Ленинскому административному округу проводит процессуальную проверку. Во время нее следователи установят все обстоятельства произошедшего. Будут установлены лица, ответственные за обеспечение техники безопасности при проведении данного вида работ. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.