13 октября 2023

Губернатор ХМАО ответила жене бойца СВО с откровенностью, какой не было 13 лет. Видео

Губернатор ХМАО Комарова впервые призналась, что у нее не все получается
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Пресс-конференция Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Комаровой. Ханты-Мансийск, портрет, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова отказалась от образа «железной леди» Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова ответила на вопрос жены бойца СВО с откровенностью, какой не было с начала ее полномочий. Глава региона впервые отказалась от образа «железной леди» и призналась, что у нее не все получается, в ответ на жалобу жительницы Нижневартовска о проблемах с поставками амуниции для военнослужащих из Югры.

«Мы не готовились к этой войне. Она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир. В этой связи какие-то несостыковки, нерешенные вопросы безусловно будут присутствовать — это такие же люди, как все. Вот у вас все всегда на работе получается? У меня не всегда», — поделилась Комарова.

Жена бойца сообщила, что югорские военнослужащие не получили рюкзаки на сборном пункте в Ханты-Мансийске со всем положенным от округа снаряжением. «И даже мы не знаем, где эти рюкзаки», — рассказала югорчанка.

Губернатор уточнила, что готова рассмотреть конкретную заявку. проблема снабжения военнослужащих рюкзаками с амуницией, которые выдавали всем мобилизованным, будет решена. «Будем спокойно работать с каждым сигналом, мы сотрудничаем с МО, непосредственно с югорчанами, непосредственно руководителями воинских подразделений. Стараемся максимально обеспечивать потребности, которые скапливаются на линии соприкосновения в зоне специальной военной операции», — добавила глава Югры.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова ответила на вопрос жены бойца СВО с откровенностью, какой не было с начала ее полномочий. Глава региона впервые отказалась от образа «железной леди» и призналась, что у нее не все получается, в ответ на жалобу жительницы Нижневартовска о проблемах с поставками амуниции для военнослужащих из Югры. «Мы не готовились к этой войне. Она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир. В этой связи какие-то несостыковки, нерешенные вопросы безусловно будут присутствовать — это такие же люди, как все. Вот у вас все всегда на работе получается? У меня не всегда», — поделилась Комарова. Жена бойца сообщила, что югорские военнослужащие не получили рюкзаки на сборном пункте в Ханты-Мансийске со всем положенным от округа снаряжением. «И даже мы не знаем, где эти рюкзаки», — рассказала югорчанка. Губернатор уточнила, что готова рассмотреть конкретную заявку. проблема снабжения военнослужащих рюкзаками с амуницией, которые выдавали всем мобилизованным, будет решена. «Будем спокойно работать с каждым сигналом, мы сотрудничаем с МО, непосредственно с югорчанами, непосредственно руководителями воинских подразделений. Стараемся максимально обеспечивать потребности, которые скапливаются на линии соприкосновения в зоне специальной военной операции», — добавила глава Югры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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