Свердловская шахматистка стала чемпионкой России. Фото

15 октября 2023 в 19:17 Размер текста - 17 +

Чемпионкой России стала уральская шахматистка Фото: Илья Московец © URA.RU Уральская шахматистка, 18-летняя Лея Гарифуллина, стала чемпионкой России по блицу среди женщин. Выступление спортсменки поддерживали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также президент региональной шахматной федерации, уральский меценат Андрей Симановский. Об этом URA.RU сообщил директор федерации Альберт Степанян. «Считаю феноменальным успех воспитанницы Уральской шахматной академии и Гроссмейстерского центра Карпова. Лея Гарифуллина заняла первое место с 10,5 очками из 13 возможных. Начало турнира не задалось — она проиграла. Несмотря на это, ей удалось собрать все свои силы», — сказал Альберт Степанян. Собеседник агентства назвал результаты Гарифуллиной лучшим показателем того, что направление шахмат в Свердловской области при поддержке Евгения Куйвашева и Андрея Симановского движется только вперед. «У нас есть подрастающее поколении, которое покажет лучшие результаты, ждущие нас впереди», — подытожил Степанян. Шахматистка Лея Гарифуллина стала чемпионкой России по блицу Фото: официальный сайт Федерации Шахмат Свердловской Области

Уральская шахматистка, 18-летняя Лея Гарифуллина, стала чемпионкой России по блицу среди женщин. Выступление спортсменки поддерживали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также президент региональной шахматной федерации, уральский меценат Андрей Симановский. Об этом URA.RU сообщил директор федерации Альберт Степанян. «Считаю феноменальным успех воспитанницы Уральской шахматной академии и Гроссмейстерского центра Карпова. Лея Гарифуллина заняла первое место с 10,5 очками из 13 возможных. Начало турнира не задалось — она проиграла. Несмотря на это, ей удалось собрать все свои силы», — сказал Альберт Степанян. Собеседник агентства назвал результаты Гарифуллиной лучшим показателем того, что направление шахмат в Свердловской области при поддержке Евгения Куйвашева и Андрея Симановского движется только вперед. «У нас есть подрастающее поколении, которое покажет лучшие результаты, ждущие нас впереди», — подытожил Степанян.