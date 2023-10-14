14 октября 2023

Свердловская шахматистка стала чемпионкой России. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, шахматы
Чемпионкой России стала уральская шахматистка Фото:

Уральская шахматистка, 18-летняя Лея Гарифуллина, стала чемпионкой России по блицу среди женщин. Выступление спортсменки поддерживали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также президент региональной шахматной федерации, уральский меценат Андрей Симановский. Об этом URA.RU сообщил директор федерации Альберт Степанян.

«Считаю феноменальным успех воспитанницы Уральской шахматной академии и Гроссмейстерского центра Карпова. Лея Гарифуллина заняла первое место с 10,5 очками из 13 возможных. Начало турнира не задалось — она проиграла. Несмотря на это, ей удалось собрать все свои силы», — сказал Альберт Степанян.

Собеседник агентства назвал результаты Гарифуллиной лучшим показателем того, что направление шахмат в Свердловской области при поддержке Евгения Куйвашева и Андрея Симановского движется только вперед. «У нас есть подрастающее поколении, которое покажет лучшие результаты, ждущие нас впереди», — подытожил Степанян.

Шахматистка Лея Гарифуллина стала чемпионкой России по блицу
Шахматистка Лея Гарифуллина стала чемпионкой России по блицу
Фото:

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Уральская шахматистка, 18-летняя Лея Гарифуллина, стала чемпионкой России по блицу среди женщин. Выступление спортсменки поддерживали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также президент региональной шахматной федерации, уральский меценат Андрей Симановский. Об этом URA.RU сообщил директор федерации Альберт Степанян. «Считаю феноменальным успех воспитанницы Уральской шахматной академии и Гроссмейстерского центра Карпова. Лея Гарифуллина заняла первое место с 10,5 очками из 13 возможных. Начало турнира не задалось — она проиграла. Несмотря на это, ей удалось собрать все свои силы», — сказал Альберт Степанян. Собеседник агентства назвал результаты Гарифуллиной лучшим показателем того, что направление шахмат в Свердловской области при поддержке Евгения Куйвашева и Андрея Симановского движется только вперед. «У нас есть подрастающее поколении, которое покажет лучшие результаты, ждущие нас впереди», — подытожил Степанян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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