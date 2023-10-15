Советник Байдена Салливан: Израиль вернул сектору Газа воду

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Израиль возобновил подачу воды на юге сектора Газа Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль восстановил подачу воды на юге сектора Газа впервые с начала войны с ХАМАС. Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, ссылаясь на представителей Иерусалима.

«Сегодня я находился в контакте с моими израильскими коллегами. За последний час они сообщили мне, что возобновили подачу воды на юге сектора Газа», — сказал Салливан в интервью телеканалу CNN. Он отметил, что вопрос водоснабжения в Газе находился в центре дискуссий на протяжении последних нескольких дней.

Обострение военного конфликта между Израилем и Палестиной началось 7 октября. Власти Израиля рекомендовали гражданам запастись едой, водой и медикаментами из расчета на пребывание в бомбоубежищах в течение 72 часов. После этого страна отключила все трубопроводы, по которым шла вода в сектор Газа, а также прекратила снабжение электричеством. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщал, что в сектор Газа не поступает гуманитарная помощь, поэтому туда невозможно провести ни капли воды, а больницы получают электричество лишь на несколько часов в день.

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Израиль восстановил подачу воды на юге сектора Газа впервые с начала войны с ХАМАС. Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, ссылаясь на представителей Иерусалима. «Сегодня я находился в контакте с моими израильскими коллегами. За последний час они сообщили мне, что возобновили подачу воды на юге сектора Газа», — сказал Салливан в интервью телеканалу CNN. Он отметил, что вопрос водоснабжения в Газе находился в центре дискуссий на протяжении последних нескольких дней. Обострение военного конфликта между Израилем и Палестиной началось 7 октября. Власти Израиля рекомендовали гражданам запастись едой, водой и медикаментами из расчета на пребывание в бомбоубежищах в течение 72 часов. После этого страна отключила все трубопроводы, по которым шла вода в сектор Газа, а также прекратила снабжение электричеством. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщал, что в сектор Газа не поступает гуманитарная помощь, поэтому туда невозможно провести ни капли воды, а больницы получают электричество лишь на несколько часов в день.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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