Тысячи екатеринбуржцев лишились интернета

Провайдер пообещал вернуть интерне в течение 3-4 часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Порядка восьми тысяч екатеринбуржцев, проживающих в районе Академический, лишились интернета. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростелеком» в ответ на жалобы горожан, поступившие корреспонденту URA.RU.

«Интернет отключили 15 октября еще в 14:00 часов. В технической поддержке „Ростелекома“ пообещали устранить проблему к 17:00 часам, но и к этому времени ничего не поменялось. Позже диспетчер менял сроки восстановления еще два раза до завтрашнего дня», — поделился с корреспондентом читатель агентства, столкнувшийся с проблемой.

В пресс-службе провайдера рассказали, что в Академическом районе без интернета остались восемь тысяч пользователей. «При несогласованных работах во время строительства многоэтажного дома были повреждены два оптических кабеля. Аварийно-ремонтная бригада работает на месте. Ориентировочное время возобновления услуги в течение 3-4 часов», — подытожили там.