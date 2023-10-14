14 октября 2023

Тысячи екатеринбуржцев лишились интернета

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, ростелеком, интернет, связь, спутниковая антенна, спутниковая тарелка, антенна, сигнал, космическая связь
Провайдер пообещал вернуть интерне в течение 3-4 часов Фото:

Порядка восьми тысяч екатеринбуржцев, проживающих в районе Академический, лишились интернета. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростелеком» в ответ на жалобы горожан, поступившие корреспонденту URA.RU.

«Интернет отключили 15 октября еще в 14:00 часов. В технической поддержке „Ростелекома“ пообещали устранить проблему к 17:00 часам, но и к этому времени ничего не поменялось. Позже диспетчер менял сроки восстановления еще два раза до завтрашнего дня», — поделился с корреспондентом читатель агентства, столкнувшийся с проблемой.

В пресс-службе провайдера рассказали, что в Академическом районе без интернета остались восемь тысяч пользователей. «При несогласованных работах во время строительства многоэтажного дома были повреждены два оптических кабеля. Аварийно-ремонтная бригада работает на месте. Ориентировочное время возобновления услуги в течение 3-4 часов», — подытожили там.

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Порядка восьми тысяч екатеринбуржцев, проживающих в районе Академический, лишились интернета. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростелеком» в ответ на жалобы горожан, поступившие корреспонденту URA.RU. «Интернет отключили 15 октября еще в 14:00 часов. В технической поддержке „Ростелекома“ пообещали устранить проблему к 17:00 часам, но и к этому времени ничего не поменялось. Позже диспетчер менял сроки восстановления еще два раза до завтрашнего дня», — поделился с корреспондентом читатель агентства, столкнувшийся с проблемой. В пресс-службе провайдера рассказали, что в Академическом районе без интернета остались восемь тысяч пользователей. «При несогласованных работах во время строительства многоэтажного дома были повреждены два оптических кабеля. Аварийно-ремонтная бригада работает на месте. Ориентировочное время возобновления услуги в течение 3-4 часов», — подытожили там.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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