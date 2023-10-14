Мэрия Мегиона заверила губернатора ХМАО, что ЧП с остановкой котельной в мороз не повторится

И.о. мэра Мегиона отчитался Комаровой о замене опасных участков теплосети

15 октября 2023 в 21:34 Размер текста - 17 +

Власти Мегиона гарантировали, что авария с остановкой котельной зимой не повторится Фото: Александр Елизаров © URA.RU Исполняющий обязанности главы Мегиона Игорь Алчинов отчитался губернатору ХМАО Наталье Комаровой во время встречи с жителями города об устранении всех опасных участков теплосети, повреждения которых могли бы повлечь за собой повторение зимней аварии. Тогда из-за коммунального ЧП часть микрорайонов города осталась без тепла в сорокаградусный мороз. «На сегодняшний день та причина, последствия которой были в январе, устранена полностью. Положен новый участок сети, который не ремонтировали долгие годы, он заменен. Есть еще ряд мероприятий, который мы сделали также согласно Постановлению правительства на федеральные и окружные субсидии. Мы уже завершили строительство двух объектов. В том числе один на Высоком (поселок в составе муниципального образования — прим. URA.RU), один в Мегионе резервный. Мы отремонтировали второй участок трубы на самой южной котельной и его мы заменили. Те испытания, которые мы прошли, (вторая продувка в начале лета) больше ничего не показали. На сегодняшний день, все, что выполнено, выполнено качественно, я надеюсь, специалистами. Так что угроза ликвидирована, и хотелось бы, чтобы этого не было», — заверил губернатора и жителей Алчинов. Глава региона отметила, что вопрос возможного повторения коммунальной аварии обсуждался ею совместно с представителями мэрии и депутатами гордумы. Оно проходило перед встречей с жителями города. «Я понимала, что этот вопрос возникнет, и для меня это важно», — отметила Комарова в разговоре с мегионцем, задавшим вопрос об аварии. Ранее URA.RU писало о том, что в январе более трех тысяч остались без отопления в сорокоградусные морозы из-за аварии на теплотрассе и остановки котельной. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Исполняющий обязанности главы Мегиона Игорь Алчинов отчитался губернатору ХМАО Наталье Комаровой во время встречи с жителями города об устранении всех опасных участков теплосети, повреждения которых могли бы повлечь за собой повторение зимней аварии. Тогда из-за коммунального ЧП часть микрорайонов города осталась без тепла в сорокаградусный мороз. «На сегодняшний день та причина, последствия которой были в январе, устранена полностью. Положен новый участок сети, который не ремонтировали долгие годы, он заменен. Есть еще ряд мероприятий, который мы сделали также согласно Постановлению правительства на федеральные и окружные субсидии. Мы уже завершили строительство двух объектов. В том числе один на Высоком (поселок в составе муниципального образования — прим. URA.RU), один в Мегионе резервный. Мы отремонтировали второй участок трубы на самой южной котельной и его мы заменили. Те испытания, которые мы прошли, (вторая продувка в начале лета) больше ничего не показали. На сегодняшний день, все, что выполнено, выполнено качественно, я надеюсь, специалистами. Так что угроза ликвидирована, и хотелось бы, чтобы этого не было», — заверил губернатора и жителей Алчинов. Глава региона отметила, что вопрос возможного повторения коммунальной аварии обсуждался ею совместно с представителями мэрии и депутатами гордумы. Оно проходило перед встречей с жителями города. «Я понимала, что этот вопрос возникнет, и для меня это важно», — отметила Комарова в разговоре с мегионцем, задавшим вопрос об аварии. Ранее URA.RU писало о том, что в январе более трех тысяч остались без отопления в сорокоградусные морозы из-за аварии на теплотрассе и остановки котельной. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.