Из-за коммунального ЧП в Мегионе возбуждено уголовное дело

Конкретных подозреваемых в СК не назвали Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Сотрудники следственного управления СК РФ по ХМАО возбудили уголовное дело о халатности из-за коммунальной аварии в Мегионе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«В результате ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей по подготовке теплоснабжения Мегиона к отопительному сезону 10 января 2023 года произошел прорыв трубопровода теплосети на пересечении улиц Кузьмина и Нефтяников. Утечка теплоносителя из трубопровода повлекла сбой режима теплоснабжения жилых домов города. Это в условиях морозов создало опасность жизни и здоровью жителей. Также ЧП повлекло экстренное выделение значительных средств на ликвидацию последствий аварии», — сообщили в ведомстве.

Пока конкретных подозреваемых в деле нет. Уголовное дело сотрудники СК возбудили по факту случившегося. Сейчас следователи устанавливают причины произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил коллегам из ХМАО возбудить уголовное дело по факту коммунальной аварии в Мегионе. Из-за ЧП один микрорайон в городе остался без отопления в мороз.