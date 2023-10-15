15 октября 2023
14 октября 2023
13 октября 2023

В Магнитогорске пропали двое подростков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр «Стрекоза». Курган, подросток, редан, антиредан, клетчатые штаны
Один из подростков ушел из лома 13 октября Фото:

В городе Магнитогорске Челябинской области разыскивают двух подростков 13-ти и 14-ти лет. Об этом сообщают волонтеры Поисково-спасательного отряда «Альфа-Спас» в социальной сети.

«Разыскивается Захар Б., 14 лет. Ушел 13.10.2023 с адреса: г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д. 198/4 и по настоящее время его местонахождение не известно», — указано в паблике Поисково-спасательный отряд «Альфа-Спас» город Магнитогорск в социальной сети «ВКонтакте».

Рост мальчика примерно 180 сантиметров, волосы светлые кудрявые. На нем была надета курта марки «Columbia», с собой подросток взял серый рюкзак.

Также в Магнитогорске 15 октября ушел из дома по улице Демьяна Бедного, 3 Владислав З. 13-летний мальчик был одет в двухстороннюю куртку, которая с одной стороны коричневая в клетку, с другой голубая. Также на нем были черно-зеленые штаны.

Подросток взял с собой рюкзак серого цвета
Подросток взял с собой рюкзак серого цвета
Владислав пропал 15 октября
Владислав пропал 15 октября

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В городе Магнитогорске Челябинской области разыскивают двух подростков 13-ти и 14-ти лет. Об этом сообщают волонтеры Поисково-спасательного отряда «Альфа-Спас» в социальной сети. «Разыскивается Захар Б., 14 лет. Ушел 13.10.2023 с адреса: г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д. 198/4 и по настоящее время его местонахождение не известно», — указано в паблике Поисково-спасательный отряд «Альфа-Спас» город Магнитогорск в социальной сети «ВКонтакте». Рост мальчика примерно 180 сантиметров, волосы светлые кудрявые. На нем была надета курта марки «Columbia», с собой подросток взял серый рюкзак. Также в Магнитогорске 15 октября ушел из дома по улице Демьяна Бедного, 3 Владислав З. 13-летний мальчик был одет в двухстороннюю куртку, которая с одной стороны коричневая в клетку, с другой голубая. Также на нем были черно-зеленые штаны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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