Девочка пропала 15 октября (фото из архива)
В Каменске-Уральском (Свердловская область) пропала 12-летняя Софья Герасимова. Об этом сообщили в региональном отряде «ЛизаАлерт».
«Рост девочки — 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Была одета в черную жилетку с капюшоном, синие джинсы, черную кепку», — сообщили волонтеры «ЛизаАлерт» Свердловская область «ВКонтакте».
Девочка вышла из дома и не вернулась 15 октября. По информации о местонахождении ребенка просьба звонить по телефону 895З6069887.
Ориентировка на пропавшего подростка
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