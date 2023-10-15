В Свердловской области пропала 12-летняя девочка. Фото

В Свердловской области пропала 12-летняя девочка. Фото

16 октября 2023 в 01:42 Размер текста - 17 +

Девочка пропала 15 октября (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) пропала 12-летняя Софья Герасимова. Об этом сообщили в региональном отряде «ЛизаАлерт». «Рост девочки — 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Была одета в черную жилетку с капюшоном, синие джинсы, черную кепку», — сообщили волонтеры «ЛизаАлерт» Свердловская область «ВКонтакте». Девочка вышла из дома и не вернулась 15 октября. По информации о местонахождении ребенка просьба звонить по телефону 895З6069887. Ориентировка на пропавшего подростка Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловская область, https://vk.com/lizaalertekb

В Каменске-Уральском (Свердловская область) пропала 12-летняя Софья Герасимова. Об этом сообщили в региональном отряде «ЛизаАлерт». «Рост девочки — 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Была одета в черную жилетку с капюшоном, синие джинсы, черную кепку», — сообщили волонтеры «ЛизаАлерт» Свердловская область «ВКонтакте». Девочка вышла из дома и не вернулась 15 октября. По информации о местонахождении ребенка просьба звонить по телефону 895З6069887.