15 октября 2023
14 октября 2023

В Свердловской области пропала 12-летняя девочка. Фото

В Свердловской области пропала 12-летняя девочка. Фото
© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка пропала 15 октября (фото из архива) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) пропала 12-летняя Софья Герасимова. Об этом сообщили в региональном отряде «ЛизаАлерт».

«Рост девочки — 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Была одета в черную жилетку с капюшоном, синие джинсы, черную кепку», — сообщили волонтеры «ЛизаАлерт» Свердловская область «ВКонтакте».

Девочка вышла из дома и не вернулась 15 октября. По информации о местонахождении ребенка просьба звонить по телефону 895З6069887.

Ориентировка на пропавшего подростка
Ориентировка на пропавшего подростка
Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) пропала 12-летняя Софья Герасимова. Об этом сообщили в региональном отряде «ЛизаАлерт». «Рост девочки — 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Была одета в черную жилетку с капюшоном, синие джинсы, черную кепку», — сообщили волонтеры «ЛизаАлерт» Свердловская область «ВКонтакте». Девочка вышла из дома и не вернулась 15 октября. По информации о местонахождении ребенка просьба звонить по телефону 895З6069887.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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