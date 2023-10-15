Сразу два рейса задержаны из Сочи в Тюмень. Скрин

16 октября 2023 в 02:42 Размер текста - 17 +

Рейсы авиакомпаний «Ямал» и Utair задерживают на полтора часа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сочи на полтора часа задержаны вылеты самолетов авиакомпаний Utair и «Ямал», выполняющие рейсы до Тюмени. Информация об этом размещена на онлайн табло аэропорта «Рощино». «Рейсы авиакомпаний Utair и „Ямал“ от 16 октября по маршруту Сочи — Тюмень задержаны. Время прибытия обоих самолетов по расписанию — 00:05. Ожидается, что воздушные суда прибудут в аэропорт „Рощино“ в 01:40», — сообщается на сайте аэровокзала. О причинах задержки не уточняется. Корреспондент URA.RU направил запросы в пресс-службы авиакомпаний. Ответы ожидаются. Скрин: онлайн — табло аэропорта «Рощино», https://tjmport.ru/passengers/information/timetable/ Скрин: онлайн — табло аэропорта «Рощино», https://tjmport.ru/passengers/information/timetable/

В Сочи на полтора часа задержаны вылеты самолетов авиакомпаний Utair и «Ямал», выполняющие рейсы до Тюмени. Информация об этом размещена на онлайн табло аэропорта «Рощино». «Рейсы авиакомпаний Utair и „Ямал“ от 16 октября по маршруту Сочи — Тюмень задержаны. Время прибытия обоих самолетов по расписанию — 00:05. Ожидается, что воздушные суда прибудут в аэропорт „Рощино“ в 01:40», — сообщается на сайте аэровокзала. О причинах задержки не уточняется. Корреспондент URA.RU направил запросы в пресс-службы авиакомпаний. Ответы ожидаются.