15 октября 2023
14 октября 2023
13 октября 2023

Сразу два рейса задержаны из Сочи в Тюмень. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг "Утренний разлет" в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, авиакомпания ямал, ural airlines, сухой суперджет, ssj100
Рейсы авиакомпаний «Ямал» и Utair задерживают на полтора часа Фото:

В Сочи на полтора часа задержаны вылеты самолетов авиакомпаний Utair и «Ямал», выполняющие рейсы до Тюмени. Информация об этом размещена на онлайн табло аэропорта «Рощино».

«Рейсы авиакомпаний Utair и „Ямал“ от 16 октября по маршруту Сочи — Тюмень задержаны. Время прибытия обоих самолетов по расписанию — 00:05. Ожидается, что воздушные суда прибудут в аэропорт „Рощино“ в 01:40», — сообщается на сайте аэровокзала. О причинах задержки не уточняется.

Корреспондент URA.RU направил запросы в пресс-службы авиакомпаний. Ответы ожидаются.

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В Сочи на полтора часа задержаны вылеты самолетов авиакомпаний Utair и «Ямал», выполняющие рейсы до Тюмени. Информация об этом размещена на онлайн табло аэропорта «Рощино». «Рейсы авиакомпаний Utair и „Ямал“ от 16 октября по маршруту Сочи — Тюмень задержаны. Время прибытия обоих самолетов по расписанию — 00:05. Ожидается, что воздушные суда прибудут в аэропорт „Рощино“ в 01:40», — сообщается на сайте аэровокзала. О причинах задержки не уточняется. Корреспондент URA.RU направил запросы в пресс-службы авиакомпаний. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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