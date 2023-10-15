Рейсы авиакомпаний «Ямал» и Utair задерживают на полтора часа
В Сочи на полтора часа задержаны вылеты самолетов авиакомпаний Utair и «Ямал», выполняющие рейсы до Тюмени. Информация об этом размещена на онлайн табло аэропорта «Рощино».
«Рейсы авиакомпаний Utair и „Ямал“ от 16 октября по маршруту Сочи — Тюмень задержаны. Время прибытия обоих самолетов по расписанию — 00:05. Ожидается, что воздушные суда прибудут в аэропорт „Рощино“ в 01:40», — сообщается на сайте аэровокзала. О причинах задержки не уточняется.
Корреспондент URA.RU направил запросы в пресс-службы авиакомпаний. Ответы ожидаются.
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