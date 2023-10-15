Merkur: Украина переживает «танковое фиаско»

16 октября 2023 в 02:45 Размер текста - 17 +

У союзных стран нет необходимого количества нужных Украине танков Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина сильно уступает России в количестве доступных боевых машин и терпит «танковое фиаско». Киев будет вынужден сложить оружие. Об этом пишет немецкое издание Merkur. «Украина переживает сейчас „танковое фиаско“. Она значительно уступает России: 2 000 доступных боевых машин против 11 000. Ситуация кажется безысходной», — пишет Merkur . Основу армий двух стран в основном составляют танки T-64. Украина потеряла половину своих боеспособных машин. Остальная часть будет уничтожена в течение следующих 42 месяцев, полагают эксперты. К 2027 году Киев будет вынужден сложить оружие. Вскоре Украине понадобятся еще 600-800 единиц техники, но у союзных стран нет такого количества. Решить проблему помог бы перенос танкового производства на Украину, считают в немецком оборонном концерне Rheinmetall. Но строить завод в Киеве нужно уже в начале следующего года. Ранее в Киеве признали, что ВСУ не достигнет целей наступления в направлении Азовского моря до конца года. По словам секретаря комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Романа Костенко, для успешного наступления Киеву нужны силы, равные России по всем видам вооружений. Речь не только об артиллерии или танках.

Украина сильно уступает России в количестве доступных боевых машин и терпит «танковое фиаско». Киев будет вынужден сложить оружие. Об этом пишет немецкое издание Merkur. «Украина переживает сейчас „танковое фиаско“. Она значительно уступает России: 2 000 доступных боевых машин против 11 000. Ситуация кажется безысходной», — пишет Merkur. Основу армий двух стран в основном составляют танки T-64. Украина потеряла половину своих боеспособных машин. Остальная часть будет уничтожена в течение следующих 42 месяцев, полагают эксперты. К 2027 году Киев будет вынужден сложить оружие. Вскоре Украине понадобятся еще 600-800 единиц техники, но у союзных стран нет такого количества. Решить проблему помог бы перенос танкового производства на Украину, считают в немецком оборонном концерне Rheinmetall. Но строить завод в Киеве нужно уже в начале следующего года. Ранее в Киеве признали, что ВСУ не достигнет целей наступления в направлении Азовского моря до конца года. По словам секретаря комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Романа Костенко, для успешного наступления Киеву нужны силы, равные России по всем видам вооружений. Речь не только об артиллерии или танках.