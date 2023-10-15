15 октября 2023

Merkur: Украина переживает «танковое фиаско»

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У союзных стран нет необходимого количества нужных Украине танков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина сильно уступает России в количестве доступных боевых машин и терпит «танковое фиаско». Киев будет вынужден сложить оружие. Об этом пишет немецкое издание Merkur.

«Украина переживает сейчас „танковое фиаско“. Она значительно уступает России: 2 000 доступных боевых машин против 11 000. Ситуация кажется безысходной», — пишет Merkur.

Основу армий двух стран в основном составляют танки T-64. Украина потеряла половину своих боеспособных машин. Остальная часть будет уничтожена в течение следующих 42 месяцев, полагают эксперты. К 2027 году Киев будет вынужден сложить оружие.

Вскоре Украине понадобятся еще 600-800 единиц техники, но у союзных стран нет такого количества. Решить проблему помог бы перенос танкового производства на Украину, считают в немецком оборонном концерне Rheinmetall. Но строить завод в Киеве нужно уже в начале следующего года.

Ранее в Киеве признали, что ВСУ не достигнет целей наступления в направлении Азовского моря до конца года. По словам секретаря комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Романа Костенко, для успешного наступления Киеву нужны силы, равные России по всем видам вооружений. Речь не только об артиллерии или танках.

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Украина сильно уступает России в количестве доступных боевых машин и терпит «танковое фиаско». Киев будет вынужден сложить оружие. Об этом пишет немецкое издание Merkur. «Украина переживает сейчас „танковое фиаско“. Она значительно уступает России: 2 000 доступных боевых машин против 11 000. Ситуация кажется безысходной», — пишет Merkur. Основу армий двух стран в основном составляют танки T-64. Украина потеряла половину своих боеспособных машин. Остальная часть будет уничтожена в течение следующих 42 месяцев, полагают эксперты. К 2027 году Киев будет вынужден сложить оружие. Вскоре Украине понадобятся еще 600-800 единиц техники, но у союзных стран нет такого количества. Решить проблему помог бы перенос танкового производства на Украину, считают в немецком оборонном концерне Rheinmetall. Но строить завод в Киеве нужно уже в начале следующего года. Ранее в Киеве признали, что ВСУ не достигнет целей наступления в направлении Азовского моря до конца года. По словам секретаря комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Романа Костенко, для успешного наступления Киеву нужны силы, равные России по всем видам вооружений. Речь не только об артиллерии или танках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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