В Свердловской области пять дней подряд будут греметь взрывы

16 октября 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

О начале взрывов жителей оповестят сирены Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Краснотурьинске (Свердловская область) проведут взрывные работы на карьере «Пещерный». Об этом сообщила администрация городского округа. «С 16 по 20 октября с 13:00 до 17:00 часов будут производиться взрывные работы на карьере „Пещерный“. Следует воздержаться от походов в лес вблизи проведения работ», — рассказали на портале Краснотурьинского ГО. Жители будут оповещены о взрывах с помощью сирен. На границе проведения взрывных работ будут выставлены посты охраны.

В Краснотурьинске (Свердловская область) проведут взрывные работы на карьере «Пещерный». Об этом сообщила администрация городского округа. «С 16 по 20 октября с 13:00 до 17:00 часов будут производиться взрывные работы на карьере „Пещерный“. Следует воздержаться от походов в лес вблизи проведения работ», — рассказали на портале Краснотурьинского ГО. Жители будут оповещены о взрывах с помощью сирен. На границе проведения взрывных работ будут выставлены посты охраны.