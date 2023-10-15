В Свердловской области пять дней подряд будут греметь взрывы

О начале взрывов жителей оповестят сирены
В Краснотурьинске (Свердловская область) проведут взрывные работы на карьере «Пещерный». Об этом сообщила администрация городского округа.
«С 16 по 20 октября с 13:00 до 17:00 часов будут производиться взрывные работы на карьере „Пещерный“. Следует воздержаться от походов в лес вблизи проведения работ», — рассказали на портале Краснотурьинского ГО.
Жители будут оповещены о взрывах с помощью сирен. На границе проведения взрывных работ будут выставлены посты охраны.
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