15 октября 2023
14 октября 2023

В Свердловской области пять дней подряд будут греметь взрывы

© Служба новостей «URA.RU»
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Качканар. Подрыв горной породы на Северном карьере. КГОК, промышленный взрыв
О начале взрывов жителей оповестят сирены Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) проведут взрывные работы на карьере «Пещерный». Об этом сообщила администрация городского округа.

«С 16 по 20 октября с 13:00 до 17:00 часов будут производиться взрывные работы на карьере „Пещерный“. Следует воздержаться от походов в лес вблизи проведения работ», — рассказали на портале Краснотурьинского ГО.

Жители будут оповещены о взрывах с помощью сирен. На границе проведения взрывных работ будут выставлены посты охраны.

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В Краснотурьинске (Свердловская область) проведут взрывные работы на карьере «Пещерный». Об этом сообщила администрация городского округа. «С 16 по 20 октября с 13:00 до 17:00 часов будут производиться взрывные работы на карьере „Пещерный“. Следует воздержаться от походов в лес вблизи проведения работ», — рассказали на портале Краснотурьинского ГО. Жители будут оповещены о взрывах с помощью сирен. На границе проведения взрывных работ будут выставлены посты охраны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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