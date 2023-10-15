«Коммерсант» узнал, почему все больше российских брендов выходят на рынок эмирата

«Коммерсант»: бренды выходят на рынок эмирата из-за роста потока туристов

16 октября 2023 в 06:06 Размер текста - 17 +

На рынке Дубая растет количество российских компаний и брендов Фото: Сергей Леонов © URA.RU Все больше российских брендов выходят на рынок эмирата из-за роста потока туристов и платежеспособных экспатов из других стран. С начала 2022 года по сентябрь 2023 года на рынок Дубая вышли 24 российских бренда, и еще 24 марки запланировали открытие на ближайшие два года, подсчитали в компании Nikoliers. Большое количество российских брендов открывается в Дубае из-за роста потока туристов и платежеспособных экспатов из других стран. С начала 2022 года по сентябрь 2023 года на рынок вышли 24 российских бренда из сферы общепита и непродовольственного ритейла, такое же количество марок планируют свое открытие в ближайшие два года, сообщила компания Nikoliers, чьи слова приводит «Коммерсант». До 2022 года в Дубае были представлены всего семь компаний из РФ, на данный момент их 31. Партнер Nikoliers Андрей Косарев связывает интерес брендов к Дубаю потоком туристов и релокантов. По данным погранслужбы ФСБ, в первом полугодии 2023 года россияне совершили в ОАЭ 882,7 тыс. поездок. Как отметил гендиректор «Этерны» Дмитрий Томилин, Дубай притягивает обеспеченную публику, для которой «чек в 500 долларов в ресторане для семьи из четырех человек — норма». Он уточнил, что уровень сервиса при этом ниже, чем в Москве.

Все больше российских брендов выходят на рынок эмирата из-за роста потока туристов и платежеспособных экспатов из других стран. С начала 2022 года по сентябрь 2023 года на рынок Дубая вышли 24 российских бренда, и еще 24 марки запланировали открытие на ближайшие два года, подсчитали в компании Nikoliers. Большое количество российских брендов открывается в Дубае из-за роста потока туристов и платежеспособных экспатов из других стран. С начала 2022 года по сентябрь 2023 года на рынок вышли 24 российских бренда из сферы общепита и непродовольственного ритейла, такое же количество марок планируют свое открытие в ближайшие два года, сообщила компания Nikoliers, чьи слова приводит «Коммерсант». До 2022 года в Дубае были представлены всего семь компаний из РФ, на данный момент их 31. Партнер Nikoliers Андрей Косарев связывает интерес брендов к Дубаю потоком туристов и релокантов. По данным погранслужбы ФСБ, в первом полугодии 2023 года россияне совершили в ОАЭ 882,7 тыс. поездок. Как отметил гендиректор «Этерны» Дмитрий Томилин, Дубай притягивает обеспеченную публику, для которой «чек в 500 долларов в ресторане для семьи из четырех человек — норма». Он уточнил, что уровень сервиса при этом ниже, чем в Москве.