15 октября 2023

«Коммерсант» узнал, почему все больше российских брендов выходят на рынок эмирата

«Коммерсант»: бренды выходят на рынок эмирата из-за роста потока туристов
© Служба новостей «URA.RU»
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Флайдубай, полет бизнес-классом на самолете Боинг-737-800 в Дубай, ОАЭ. 4-7 мая 2014, экспо-2020, дубай, оаэ
На рынке Дубая растет количество российских компаний и брендов Фото:

Все больше российских брендов выходят на рынок эмирата из-за роста потока туристов и платежеспособных экспатов из других стран. С начала 2022 года по сентябрь 2023 года на рынок Дубая вышли 24 российских бренда, и еще 24 марки запланировали открытие на ближайшие два года, подсчитали в компании Nikoliers.

Большое количество российских брендов открывается в Дубае из-за роста потока туристов и платежеспособных экспатов из других стран. С начала 2022 года по сентябрь 2023 года на рынок вышли 24 российских бренда из сферы общепита и непродовольственного ритейла, такое же количество марок планируют свое открытие в ближайшие два года, сообщила компания Nikoliers, чьи слова приводит «Коммерсант». До 2022 года в Дубае были представлены всего семь компаний из РФ, на данный момент их 31.

Партнер Nikoliers Андрей Косарев связывает интерес брендов к Дубаю потоком туристов и релокантов. По данным погранслужбы ФСБ, в первом полугодии 2023 года россияне совершили в ОАЭ 882,7 тыс. поездок. Как отметил гендиректор «Этерны» Дмитрий Томилин, Дубай притягивает обеспеченную публику, для которой «чек в 500 долларов в ресторане для семьи из четырех человек — норма». Он уточнил, что уровень сервиса при этом ниже, чем в Москве.

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Все больше российских брендов выходят на рынок эмирата из-за роста потока туристов и платежеспособных экспатов из других стран. С начала 2022 года по сентябрь 2023 года на рынок Дубая вышли 24 российских бренда, и еще 24 марки запланировали открытие на ближайшие два года, подсчитали в компании Nikoliers. Большое количество российских брендов открывается в Дубае из-за роста потока туристов и платежеспособных экспатов из других стран. С начала 2022 года по сентябрь 2023 года на рынок вышли 24 российских бренда из сферы общепита и непродовольственного ритейла, такое же количество марок планируют свое открытие в ближайшие два года, сообщила компания Nikoliers, чьи слова приводит «Коммерсант». До 2022 года в Дубае были представлены всего семь компаний из РФ, на данный момент их 31. Партнер Nikoliers Андрей Косарев связывает интерес брендов к Дубаю потоком туристов и релокантов. По данным погранслужбы ФСБ, в первом полугодии 2023 года россияне совершили в ОАЭ 882,7 тыс. поездок. Как отметил гендиректор «Этерны» Дмитрий Томилин, Дубай притягивает обеспеченную публику, для которой «чек в 500 долларов в ресторане для семьи из четырех человек — норма». Он уточнил, что уровень сервиса при этом ниже, чем в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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