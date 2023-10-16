Путин назвал условие для переговоров с Украиной

Владимир Путин отметил, что мирный план Китая может решить конфликт на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский должен отменить закон о невозможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и поддержать мирный план Китая. Об этом заявил Путин в интервью Медиакорпорации Китая.
«Если украинская сторона хочет переговоров, видимо, начать нужно с того, чтобы отменить этот декрет и объявить о готовности к этим переговорам. Мы готовы, в том числе используя предложения наших китайских друзей», — заявил Владимир Путин, его слова приводит сайт
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