Путин назвал условие для переговоров с Украиной

Путин: Украина должна отменить запрет для переговоров с Россией
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин отметил, что мирный план Китая может решить конфликт на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский должен отменить закон о невозможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и поддержать мирный план Китая. Об этом заявил Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

«Если украинская сторона хочет переговоров, видимо, начать нужно с того, чтобы отменить этот декрет и объявить о готовности к этим переговорам. Мы готовы, в том числе используя предложения наших китайских друзей», — заявил Владимир Путин, его слова приводит сайт Кремля.

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Президент Украины Владимир Зеленский должен отменить закон о невозможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и поддержать мирный план Китая. Об этом заявил Путин в интервью Медиакорпорации Китая. «Если украинская сторона хочет переговоров, видимо, начать нужно с того, чтобы отменить этот декрет и объявить о готовности к этим переговорам. Мы готовы, в том числе используя предложения наших китайских друзей», — заявил Владимир Путин, его слова приводит сайт Кремля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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