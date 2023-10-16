Путин рассказал, как ему удается быть в отличной форме

Путин заявил, что тренировки и командные игры держат его в форме

16 октября 2023 в 09:35 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил, что 10 лет назад не умел кататься на льду Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин находится в отличной форме потому, что занимается командными видами спорта. Об этом заявил глава государства в интервью Медиакорпорации Китая, отметив, что тренировки — это средство для достижения важных целей. «Тренировки — это не самоцель. Это средство достижения важных, по-настоящему важных целей. <…> Командные виды спорта всегда интересны, эмоциональны, захватывают, дают возможность по-настоящему отдохнуть от текущих дел», — заявил Владимир Путин. Его слова передает сайт Кремля . К тому же глава России рассказал, что встал на коньки 10 лет назад. До этого он не умел кататься на льду и играть в хоккей, зато сейчас любит это. Также Путин заявил, что в России популярны боевые искусства. По его словам, РФ и Китай могут поработать над расширением сотрудничества в этой сфере.

Президент России Владимир Путин находится в отличной форме потому, что занимается командными видами спорта. Об этом заявил глава государства в интервью Медиакорпорации Китая, отметив, что тренировки — это средство для достижения важных целей. «Тренировки — это не самоцель. Это средство достижения важных, по-настоящему важных целей. <…> Командные виды спорта всегда интересны, эмоциональны, захватывают, дают возможность по-настоящему отдохнуть от текущих дел», — заявил Владимир Путин. Его слова передает сайт Кремля. К тому же глава России рассказал, что встал на коньки 10 лет назад. До этого он не умел кататься на льду и играть в хоккей, зато сейчас любит это. Также Путин заявил, что в России популярны боевые искусства. По его словам, РФ и Китай могут поработать над расширением сотрудничества в этой сфере.