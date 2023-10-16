Путин рассказал, как ему удается быть в отличной форме

Путин заявил, что тренировки и командные игры держат его в форме
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Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси, путин владимир
Владимир Путин отметил, что 10 лет назад не умел кататься на льду Фото:

Президент России Владимир Путин находится в отличной форме потому, что занимается командными видами спорта. Об этом заявил глава государства в интервью Медиакорпорации Китая, отметив, что тренировки — это средство для достижения важных целей.

«Тренировки — это не самоцель. Это средство достижения важных, по-настоящему важных целей. <…> Командные виды спорта всегда интересны, эмоциональны, захватывают, дают возможность по-настоящему отдохнуть от текущих дел», — заявил Владимир Путин. Его слова передает сайт Кремля. К тому же глава России рассказал, что встал на коньки 10 лет назад. До этого он не умел кататься на льду и играть в хоккей, зато сейчас любит это.

Также Путин заявил, что в России популярны боевые искусства. По его словам, РФ и Китай могут поработать над расширением сотрудничества в этой сфере.

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Президент России Владимир Путин находится в отличной форме потому, что занимается командными видами спорта. Об этом заявил глава государства в интервью Медиакорпорации Китая, отметив, что тренировки — это средство для достижения важных целей. «Тренировки — это не самоцель. Это средство достижения важных, по-настоящему важных целей. <…> Командные виды спорта всегда интересны, эмоциональны, захватывают, дают возможность по-настоящему отдохнуть от текущих дел», — заявил Владимир Путин. Его слова передает сайт Кремля. К тому же глава России рассказал, что встал на коньки 10 лет назад. До этого он не умел кататься на льду и играть в хоккей, зато сейчас любит это. Также Путин заявил, что в России популярны боевые искусства. По его словам, РФ и Китай могут поработать над расширением сотрудничества в этой сфере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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