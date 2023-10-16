Путин объяснил, почему начались боевые действия на Украине

Боевые действия на Украине начались в 2014 году, когда при помощи западных сил был организован государственный переворот. Об этом заявил президент России Владимир Путин интервью Медиакорпорации Китая, отметив, что российская спецоперация нужна для того, чтобы закончить боевые действия в регионе.
«Военные действия начались на Украине не с нашей специальной военной операции, а гораздо раньше — в 2014 году. Тогда западные страны, выступив гарантом договоренностей между [бывшим президентом Украины] Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней и, более того, способствовали госперевороту, [после которого начались боевые действия]», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит
Глава России отметил, что Запад игнорировал военные действия в Донбассе на протяжении восьми лет. Чтобы решить ситуацию, были созданы Минские соглашения. Однако РФ не позволили выполнить свою часть договоренностей, высказался Путин. По его словам, РФ своей спецоперацией завершает боевые действия на Украине.
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