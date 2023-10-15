В Кургане назвали самые востребованные профессии на заводах

На курганских заводах ищут слесарей на зарплату от 100 тысяч рублей

16 октября 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

Курганские власти озвучили список самых востребованных профессий недели Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Кургане назвали топ-10 самых востребованных профессий на предприятиях. Среди них вакансии слесарей на оборонных предприятиях «Курганмашзавод» и «Курганприбор». Об этом сообщает telegram-канал «Курганская область официально». «Требуется слесарь-электромонтажник на ПАО „Курганмашзавод“. Заработная плата от 100 000 рублей. Слесарь-ремонтник на АО „СКТБ ‚Курганприбор‘. Заработная плата от 60 000 рублей. Токарь-карусельщик на АО ‚АК ‚Корвет‘ заработная плата от 60 000 рублей“, — говорится в сообщении правительства региона со ссылкой на Управление по труду и занятости населения. Также в топ-10 актуальных вакансий недели вошли конструктор «УЗДМ» и термист на АО «Курганский завод электромонтажных изделий». Заработные платы от 60 и 50 тысяч рублей соответственно. Токарю на предприятии ООО «Дортехкомплект» и электрогазосварщику в Вагонном ремонтном депо готовы платить от 50 тысяч рублей. Машинисту экскаватора в АО «Водный Союз» предлагают зарплату от 60 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков рассказал, как помогает оборонным заводам с кадрами. Для этого в регионе выстроена работа учебных заведений и предприятий ОПК. По его словам, эта сфера будет дополнительно финансироваться правительством Курганской области. Также по поручениям губернатора в регионе создаются индустриальные парки, в которых открываются новые рабочие места и возможности для роста промышленности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане назвали топ-10 самых востребованных профессий на предприятиях. Среди них вакансии слесарей на оборонных предприятиях «Курганмашзавод» и «Курганприбор». Об этом сообщает telegram-канал «Курганская область официально». «Требуется слесарь-электромонтажник на ПАО „Курганмашзавод“. Заработная плата от 100 000 рублей. Слесарь-ремонтник на АО „СКТБ ‚Курганприбор‘. Заработная плата от 60 000 рублей. Токарь-карусельщик на АО ‚АК ‚Корвет‘ заработная плата от 60 000 рублей“, — говорится в сообщении правительства региона со ссылкой на Управление по труду и занятости населения. Также в топ-10 актуальных вакансий недели вошли конструктор «УЗДМ» и термист на АО «Курганский завод электромонтажных изделий». Заработные платы от 60 и 50 тысяч рублей соответственно. Токарю на предприятии ООО «Дортехкомплект» и электрогазосварщику в Вагонном ремонтном депо готовы платить от 50 тысяч рублей. Машинисту экскаватора в АО «Водный Союз» предлагают зарплату от 60 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков рассказал, как помогает оборонным заводам с кадрами. Для этого в регионе выстроена работа учебных заведений и предприятий ОПК. По его словам, эта сфера будет дополнительно финансироваться правительством Курганской области. Также по поручениям губернатора в регионе создаются индустриальные парки, в которых открываются новые рабочие места и возможности для роста промышленности.