Пермячка обманула суд, чтобы спасти возлюбленного

Женщине выписали штраф в размере 10 тысяч рублей
Суд вынес приговор пермячке, которая дала ложные показания, выгораживая сожителя. Информация об этом размещена на официальном сайте Чусовского городского суда.
«Жительницу Чусового допрашивали в качестве потерпевшей. Ее предупредили об ответственности за дачу ложных показаний, но пытаясь помочь своему возлюбленному, она намеренно солгала в суде», — сообщили в пресс-службе суда.
Пермячку признали виновной. Она должна будет выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.
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