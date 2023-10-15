15 октября 2023
14 октября 2023
13 октября 2023

Пермячка обманула суд, чтобы спасти возлюбленного

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Женщине выписали штраф в размере 10 тысяч рублей Фото:

Суд вынес приговор пермячке, которая дала ложные показания, выгораживая сожителя. Информация об этом размещена на официальном сайте Чусовского городского суда.

«Жительницу Чусового допрашивали в качестве потерпевшей. Ее предупредили об ответственности за дачу ложных показаний, но пытаясь помочь своему возлюбленному, она намеренно солгала в суде», — сообщили в пресс-службе суда.

Пермячку признали виновной. Она должна будет выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

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Суд вынес приговор пермячке, которая дала ложные показания, выгораживая сожителя. Информация об этом размещена на официальном сайте Чусовского городского суда. «Жительницу Чусового допрашивали в качестве потерпевшей. Ее предупредили об ответственности за дачу ложных показаний, но пытаясь помочь своему возлюбленному, она намеренно солгала в суде», — сообщили в пресс-службе суда. Пермячку признали виновной. Она должна будет выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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