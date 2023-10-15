Жителей тюменского микрорайона атаковали наркокурьеры. Видео

16 октября 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

По словам жителей, неизвестные перерывают придомовые территории и днем, и ночью Фото: Илья Московец © URA.RU Жителей микрорайона Тюменский-3 терроризируют «закладчики», которые распространяют наркотики вблизи жилых домов, детских садов и школ. Об этом URA.RU сообщила тюменка Алла. По ее словам, наркокурьеры даже заводят диалоги с выходящими из учреждений детьми. «Проблема появилась летом. Прячут наркотики возле детских садов, школ. Одна мама писала, что они с детьми разговаривают. Но о чем, не знаем. Лично я тоже несколько раз видела, как средь бела дня они рыскают, копают. Прямо возле нашего дома 15 минут ходили, искали, копали. Эти „курьеры“ ничего не боятся», — рассказала агентству Алла. По словам жителей, неизвестные перерывают придомовые территории и днем, и ночью. Также тюменцы утверждают, что «закладчики» ходят с ножами, из-за чего некоторые боятся выходить на улицу. Жильцы обращались в полицию. В УМВД России по региону URA.RU рассказали, что сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка. «Любое сообщение о возможном правонарушении рассматривается в установленном порядке и по нему проводится проверка. Если кому-то известно о лицах, причастных к наркопреступлениям, следует незамедлительно обратиться в органы внутренних дел», — рассказали в ведомстве.

Жителей микрорайона Тюменский-3 терроризируют «закладчики», которые распространяют наркотики вблизи жилых домов, детских садов и школ. Об этом URA.RU сообщила тюменка Алла. По ее словам, наркокурьеры даже заводят диалоги с выходящими из учреждений детьми. «Проблема появилась летом. Прячут наркотики возле детских садов, школ. Одна мама писала, что они с детьми разговаривают. Но о чем, не знаем. Лично я тоже несколько раз видела, как средь бела дня они рыскают, копают. Прямо возле нашего дома 15 минут ходили, искали, копали. Эти „курьеры“ ничего не боятся», — рассказала агентству Алла. По словам жителей, неизвестные перерывают придомовые территории и днем, и ночью. Также тюменцы утверждают, что «закладчики» ходят с ножами, из-за чего некоторые боятся выходить на улицу. Жильцы обращались в полицию. В УМВД России по региону URA.RU рассказали, что сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка. «Любое сообщение о возможном правонарушении рассматривается в установленном порядке и по нему проводится проверка. Если кому-то известно о лицах, причастных к наркопреступлениям, следует незамедлительно обратиться в органы внутренних дел», — рассказали в ведомстве.