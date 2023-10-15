В Тюмени освободили от должности директора областного департамента науки и образования Дину Горковец. Об этом заявил информационный центр правительства региона. Инсайд URA.RU подтвердился.
«Дина Горковец освобождена от должности директора Департамента образования и науки Тюменской области с 16 октября 2023 года в связи с переходом на другую работу Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Тюменской области Александр Моор», — сообщили в правительстве региона.
О том, что Горковец покидает правительство, URA.RU писало еще 6 октября. По данным агентства, чиновница займет кресло заместителя мэра Тюмени по социальной политике, которое ранее освободила Вера Соловьева.
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