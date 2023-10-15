15 октября 2023
14 октября 2023

Дина Горковец освобождена от должности директора тюменского депобра. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенний город. Тюмень, правительство тюменской области, погода, виды тюмени
Тюменское правительство покидает топ-чиновница Фото:

В Тюмени освободили от должности директора областного департамента науки и образования Дину Горковец. Об этом заявил информационный центр правительства региона. Инсайд URA.RU подтвердился.

«Дина Горковец освобождена от должности директора Департамента образования и науки Тюменской области с 16 октября 2023 года в связи с переходом на другую работу Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Тюменской области Александр Моор», — сообщили в правительстве региона.

О том, что Горковец покидает правительство, URA.RU писало еще 6 октября. По данным агентства, чиновница займет кресло заместителя мэра Тюмени по социальной политике, которое ранее освободила Вера Соловьева.

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В Тюмени освободили от должности директора областного департамента науки и образования Дину Горковец. Об этом заявил информационный центр правительства региона. Инсайд URA.RU подтвердился. «Дина Горковец освобождена от должности директора Департамента образования и науки Тюменской области с 16 октября 2023 года в связи с переходом на другую работу Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Тюменской области Александр Моор», — сообщили в правительстве региона. О том, что Горковец покидает правительство, URA.RU писало еще 6 октября. По данным агентства, чиновница займет кресло заместителя мэра Тюмени по социальной политике, которое ранее освободила Вера Соловьева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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