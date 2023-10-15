Мошенники придумали новую схему обмана уральцев, прикрываясь Центробанком

16 октября 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

Новые уловки от мошенников раскрыли в Уральском ГУ Банка России Фото: Денис Моргунов © URA.RU Аферисты модернизировали схему обмана уральцев, которую построили на уловке о «специальном» счете в Центробанке. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского ГУ Банка России. «По старой легенде, аферисты сообщают, что с вашего счета пытаются украсть деньги, и их нужно перевести на „безопасный“ счет в Центробанке. Но теперь мошенники также внушают жертве, что сбережения на „спецсчет“ переводятся временно, а потом всю сумму возместят наличными в общественной приемной Банка России в Москве», — рассказал собеседник. Но все не так просто и понятно: оказывается, что мошенники от имени потенциальной жертвы и с использованием ее номера телефона действительно записывают человека на личный прием в общественную приемную Банка России. В итоге человек получает СМС-подтверждение с короткого номера Банка России 300, из-за чего начинает верить аферистам и переводит свои деньги. Также злоумышленники во время телефонного разговора продолжают пугать уголовной ответственностью за «разглашение информации следствия». В Банке России уральцев призвали не вестись на подобные провокации и быть внимательными.

Аферисты модернизировали схему обмана уральцев, которую построили на уловке о «специальном» счете в Центробанке. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского ГУ Банка России. «По старой легенде, аферисты сообщают, что с вашего счета пытаются украсть деньги, и их нужно перевести на „безопасный“ счет в Центробанке. Но теперь мошенники также внушают жертве, что сбережения на „спецсчет“ переводятся временно, а потом всю сумму возместят наличными в общественной приемной Банка России в Москве», — рассказал собеседник. Но все не так просто и понятно: оказывается, что мошенники от имени потенциальной жертвы и с использованием ее номера телефона действительно записывают человека на личный прием в общественную приемную Банка России. В итоге человек получает СМС-подтверждение с короткого номера Банка России 300, из-за чего начинает верить аферистам и переводит свои деньги. Также злоумышленники во время телефонного разговора продолжают пугать уголовной ответственностью за «разглашение информации следствия». В Банке России уральцев призвали не вестись на подобные провокации и быть внимательными.