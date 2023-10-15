Пассажир не хотел выходить из автобуса на конечной остановке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Водитель автобусного маршрута 56 вытолкал пассажира из автобуса на остановке «Пермь II» и несколько раз ударил его. Видеозапись произошедшего опубликовали очевидцы в telegram-канале «ЧП Пермь».

«Пьяный мужчина не захотел выходить из автобуса на „Перми II“, начал пререкаться с водителем, говорить „Я не проехал то расстояние, за которое заплатил“. Он пытался многократно зайти в автобус, но не получилось. Провоцировал водителя на драку, тот в итоге не выдержал», — написал автор видеозаписи.

URA.RU направило запросы перевозчику автобусного маршрута, на момент публикации материала ответ не поступил. В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что в ближайшее время прокомментируют случившееся.

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В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что по данному случаю обращений в полицию не поступало.