15 октября 2023
14 октября 2023

В Перми водитель автобуса избил пассажира. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск, общественный транспорт, салон автобуса, сиденья, городской транспорт, новые автобусы
Пассажир не хотел выходить из автобуса на конечной остановке Фото:

Водитель автобусного маршрута 56 вытолкал пассажира из автобуса на остановке «Пермь II» и несколько раз ударил его. Видеозапись произошедшего опубликовали очевидцы в telegram-канале «ЧП Пермь».

«Пьяный мужчина не захотел выходить из автобуса на „Перми II“, начал пререкаться с водителем, говорить „Я не проехал то расстояние, за которое заплатил“. Он пытался многократно зайти в автобус, но не получилось. Провоцировал водителя на драку, тот в итоге не выдержал», — написал автор видеозаписи.

URA.RU направило запросы перевозчику автобусного маршрута, на момент публикации материала ответ не поступил. В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что в ближайшее время прокомментируют случившееся.

Обновлено:

В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что по данному случаю обращений в полицию не поступало.

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Водитель автобусного маршрута 56 вытолкал пассажира из автобуса на остановке «Пермь II» и несколько раз ударил его. Видеозапись произошедшего опубликовали очевидцы в telegram-канале «ЧП Пермь». «Пьяный мужчина не захотел выходить из автобуса на „Перми II“, начал пререкаться с водителем, говорить „Я не проехал то расстояние, за которое заплатил“. Он пытался многократно зайти в автобус, но не получилось. Провоцировал водителя на драку, тот в итоге не выдержал», — написал автор видеозаписи. URA.RU направило запросы перевозчику автобусного маршрута, на момент публикации материала ответ не поступил. В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что в ближайшее время прокомментируют случившееся. Обновлено: В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что по данному случаю обращений в полицию не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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