В Копейске украли трубы, использовавшиеся для борьбы с подтоплениями

16 октября 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Трубы использовались для того, чтобы откачивать грунтовые воды Фото: Александр Кондратюк © URA.RU В Копейске (Челябинская область) украли трубы, использовавшиеся для борьбы с подтоплениями. Об этом на аппаратном совещании в мэрии 16 октября заявил заместитель главы города по ЖКХ Игорь Фролов. «К сожалению, откачку в поселке Горняк пришлось прекратить ввиду того, что перепускные металлические трубы были украдены. Мы восстанавливаем эти трубы и будем продолжать откачку», — сообщил Фролов С начала октября в поселке Горняк откачано порядка двух тысяч кубометров воды. Муниципалитет выделил на это порядка миллиона рублей. В ряде копейских поселков откачку грунтовых вод приходится делать постоянно. Если этого не делать, грунтовые воды подтапливают жилой фонд и социальные объекты. Этот процесс связан с ликвидацией шахт. В Копейске разрабатывают комплексный проект водопонижения на территории города.

В Копейске (Челябинская область) украли трубы, использовавшиеся для борьбы с подтоплениями. Об этом на аппаратном совещании в мэрии 16 октября заявил заместитель главы города по ЖКХ Игорь Фролов. «К сожалению, откачку в поселке Горняк пришлось прекратить ввиду того, что перепускные металлические трубы были украдены. Мы восстанавливаем эти трубы и будем продолжать откачку», — сообщил Фролов С начала октября в поселке Горняк откачано порядка двух тысяч кубометров воды. Муниципалитет выделил на это порядка миллиона рублей. В ряде копейских поселков откачку грунтовых вод приходится делать постоянно. Если этого не делать, грунтовые воды подтапливают жилой фонд и социальные объекты. Этот процесс связан с ликвидацией шахт. В Копейске разрабатывают комплексный проект водопонижения на территории города.