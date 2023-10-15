В Копейске украли трубы, использовавшиеся для борьбы с подтоплениями

В Копейске (Челябинская область) украли трубы, использовавшиеся для борьбы с подтоплениями. Об этом на аппаратном совещании в мэрии 16 октября заявил заместитель главы города по ЖКХ Игорь Фролов.
«К сожалению, откачку в поселке Горняк пришлось прекратить ввиду того, что перепускные металлические трубы были украдены. Мы восстанавливаем эти трубы и будем продолжать откачку», — сообщил Фролов
С начала октября в поселке Горняк откачано порядка двух тысяч кубометров воды. Муниципалитет выделил на это порядка миллиона рублей.
В ряде копейских поселков откачку грунтовых вод приходится делать постоянно. Если этого не делать, грунтовые воды подтапливают жилой фонд и социальные объекты. Этот процесс связан с ликвидацией шахт. В Копейске разрабатывают комплексный проект водопонижения на территории города.
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