15 октября 2023
14 октября 2023

В Копейске украли трубы, использовавшиеся для борьбы с подтоплениями

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аварийной бригады на месте коммунальной аварии. Челябинск, трубы, прорыв, отопление, жкх, магистраль, авария, ремонт, коммунальная служба
Трубы использовались для того, чтобы откачивать грунтовые воды Фото:

В Копейске (Челябинская область) украли трубы, использовавшиеся для борьбы с подтоплениями. Об этом на аппаратном совещании в мэрии 16 октября заявил заместитель главы города по ЖКХ Игорь Фролов.

«К сожалению, откачку в поселке Горняк пришлось прекратить ввиду того, что перепускные металлические трубы были украдены. Мы восстанавливаем эти трубы и будем продолжать откачку», — сообщил Фролов

С начала октября в поселке Горняк откачано порядка двух тысяч кубометров воды. Муниципалитет выделил на это порядка миллиона рублей.

В ряде копейских поселков откачку грунтовых вод приходится делать постоянно. Если этого не делать, грунтовые воды подтапливают жилой фонд и социальные объекты. Этот процесс связан с ликвидацией шахт. В Копейске разрабатывают комплексный проект водопонижения на территории города.

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В Копейске (Челябинская область) украли трубы, использовавшиеся для борьбы с подтоплениями. Об этом на аппаратном совещании в мэрии 16 октября заявил заместитель главы города по ЖКХ Игорь Фролов. «К сожалению, откачку в поселке Горняк пришлось прекратить ввиду того, что перепускные металлические трубы были украдены. Мы восстанавливаем эти трубы и будем продолжать откачку», — сообщил Фролов С начала октября в поселке Горняк откачано порядка двух тысяч кубометров воды. Муниципалитет выделил на это порядка миллиона рублей. В ряде копейских поселков откачку грунтовых вод приходится делать постоянно. Если этого не делать, грунтовые воды подтапливают жилой фонд и социальные объекты. Этот процесс связан с ликвидацией шахт. В Копейске разрабатывают комплексный проект водопонижения на территории города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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