15 октября 2023

Куйвашев прервет отпуск ради встречи с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум 100+. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев ушел в отпуск 9 октября Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приедет на форум «Россия — спортивная держава», где заседание «Спорт без границ. Открытость миру» откроет президент России Владимир Путин. 9 октября глава региона ушел в отпуск, его возвращение планировалось 25 октября. О прерывании отпуска губернатора корреспонденту URA.RU сообщил источник в региональном правительстве.

«Есть вероятность, что губернатор выйдет из отпуска и приедет в Пермь, где совещание по спорту будет проводить Путин», — сказал собеседник близкий к областному правительству. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Департамент информационной политики региона. Там ответили, что не обладают такой информацией.

Заседание «Спорт без границ. Открытость миру» пройдет в рамках XI Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» 19 октября 2023. Подготовка к мероприятию идет уже долгое время, на форум должны приехать участники из 19 стран.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приедет на форум «Россия — спортивная держава», где заседание «Спорт без границ. Открытость миру» откроет президент России Владимир Путин. 9 октября глава региона ушел в отпуск, его возвращение планировалось 25 октября. О прерывании отпуска губернатора корреспонденту URA.RU сообщил источник в региональном правительстве. «Есть вероятность, что губернатор выйдет из отпуска и приедет в Пермь, где совещание по спорту будет проводить Путин», — сказал собеседник близкий к областному правительству. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Департамент информационной политики региона. Там ответили, что не обладают такой информацией. Заседание «Спорт без границ. Открытость миру» пройдет в рамках XI Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» 19 октября 2023. Подготовка к мероприятию идет уже долгое время, на форум должны приехать участники из 19 стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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