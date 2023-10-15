Куйвашев прервет отпуск ради встречи с Путиным

16 октября 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев ушел в отпуск 9 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приедет на форум «Россия — спортивная держава», где заседание «Спорт без границ. Открытость миру» откроет президент России Владимир Путин. 9 октября глава региона ушел в отпуск, его возвращение планировалось 25 октября. О прерывании отпуска губернатора корреспонденту URA.RU сообщил источник в региональном правительстве. «Есть вероятность, что губернатор выйдет из отпуска и приедет в Пермь, где совещание по спорту будет проводить Путин», — сказал собеседник близкий к областному правительству. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Департамент информационной политики региона. Там ответили, что не обладают такой информацией. Заседание «Спорт без границ. Открытость миру» пройдет в рамках XI Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» 19 октября 2023. Подготовка к мероприятию идет уже долгое время, на форум должны приехать участники из 19 стран.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приедет на форум «Россия — спортивная держава», где заседание «Спорт без границ. Открытость миру» откроет президент России Владимир Путин. 9 октября глава региона ушел в отпуск, его возвращение планировалось 25 октября. О прерывании отпуска губернатора корреспонденту URA.RU сообщил источник в региональном правительстве. «Есть вероятность, что губернатор выйдет из отпуска и приедет в Пермь, где совещание по спорту будет проводить Путин», — сказал собеседник близкий к областному правительству. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Департамент информационной политики региона. Там ответили, что не обладают такой информацией. Заседание «Спорт без границ. Открытость миру» пройдет в рамках XI Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» 19 октября 2023. Подготовка к мероприятию идет уже долгое время, на форум должны приехать участники из 19 стран.