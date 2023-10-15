15 октября 2023

Пять свердловчанок пожаловались на домогательства студента из Йемена

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, машина полиции, полиция
Студент из Йемена стал фигурантом уголовного дела Фото:

Уже пять жительниц Екатеринбурга написали заявления на студента-медика из Йемена. Женщины пожаловались на сексуальные домогательства.

«Сейчас известно о пяти потерпевших екатеринбурженках. Об изнасиловании речь не идет: он трогал девушек и женщин за ягодицы», — сообщает источник «КП-Урал».

Свердловские полицейские задержали в Екатеринбурге студента по подозрению в домогательстве к 17-летней девушке. Затем следственный отдел по Кировскому району возбудил уголовное дело — мужчину допросили.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу СКР по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались.

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Уже пять жительниц Екатеринбурга написали заявления на студента-медика из Йемена. Женщины пожаловались на сексуальные домогательства. «Сейчас известно о пяти потерпевших екатеринбурженках. Об изнасиловании речь не идет: он трогал девушек и женщин за ягодицы», — сообщает источник «КП-Урал». Свердловские полицейские задержали в Екатеринбурге студента по подозрению в домогательстве к 17-летней девушке. Затем следственный отдел по Кировскому району возбудил уголовное дело — мужчину допросили. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу СКР по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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