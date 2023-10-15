Пять свердловчанок пожаловались на домогательства студента из Йемена

16 октября 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Студент из Йемена стал фигурантом уголовного дела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уже пять жительниц Екатеринбурга написали заявления на студента-медика из Йемена. Женщины пожаловались на сексуальные домогательства. «Сейчас известно о пяти потерпевших екатеринбурженках. Об изнасиловании речь не идет: он трогал девушек и женщин за ягодицы», — сообщает источник «КП-Урал». Свердловские полицейские задержали в Екатеринбурге студента по подозрению в домогательстве к 17-летней девушке. Затем следственный отдел по Кировскому району возбудил уголовное дело — мужчину допросили. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу СКР по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались.

Уже пять жительниц Екатеринбурга написали заявления на студента-медика из Йемена. Женщины пожаловались на сексуальные домогательства. «Сейчас известно о пяти потерпевших екатеринбурженках. Об изнасиловании речь не идет: он трогал девушек и женщин за ягодицы», — сообщает источник «КП-Урал». Свердловские полицейские задержали в Екатеринбурге студента по подозрению в домогательстве к 17-летней девушке. Затем следственный отдел по Кировскому району возбудил уголовное дело — мужчину допросили. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу СКР по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались.