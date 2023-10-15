В Каменске-Уральском (Свердловская область) на «Синарском трубном заводе» (входит в состав «Трубной металлургической копании») загорелась крыша административно бытового корпуса. Об этом URA.RU сообщил очевидец, информацию также подтвердили в пресс-службе предприятия.
«В 10:30 на кровле административно-бытового корпуса, где подрядчик проводил ремонт, произошло возгорание. В 10:40 оно было локализовано, а в 10:45 ликвидировано. Никто не пострадал, обстоятельства выясняются», — рассказали на «СинТЗ».
Площадь пожара составила 60 квадратных метров, добавляют в ГУ МЧС по Свердловской области. В тушении огня участвовали 23 спасателя и девять единиц пожарно-спасательной техники.
6 октября пожар произошел на другом предприятии в Свердловской области. В Нижнем Тагиле на коксохимическом производстве металлургического комбината на площади 100 квадратных метров горело масло в масляной ванне.
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