На крупнейшем предприятии Нижнего Тагила произошел пожар

На коксохимическом производстве Нижнетагильского металлургического комбината (входит в структуру «ЕВРАЗ») днем 6 октября произошел пожар. На площади 100 квадратных метров горело масло в масляной ванне, сообщает в telegram-канале ГУ МЧС по Свердловской области.
«В пожарную охрану поступило сообщение о пожаре по адресу: Нижний Тагил, Восточное шоссе, промзона. На площади 100 квадратных метров горело масло в масляной ванне на открытой площадке. Существовала угроза распространения пожара на соседние строения», — рассказали спасатели.
В 13:59 пожар локализовали, через 13 минут ликвидировали открытое горение. Всего в тушении огня участвовали 56 человек и 12 единиц техники.
В пресс-службе ЕВРАЗа пояснили, что в цехе улавливания коксохимического производства при ремонте водовода произошло возгорание материалов. «Возгорание ликвидировано в течение 15-20 минут. Никто не пострадал. По предварительным оценкам, угрозы окружающей среде нет», — рассказали в компании. Также на предприятии создали комиссию для выяснения причин.
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