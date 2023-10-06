На крупнейшем предприятии Нижнего Тагила произошел пожар

06 октября 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

На НТМК загорелось масло в масляной ванне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На коксохимическом производстве Нижнетагильского металлургического комбината (входит в структуру «ЕВРАЗ») днем 6 октября произошел пожар. На площади 100 квадратных метров горело масло в масляной ванне, сообщает в telegram-канале ГУ МЧС по Свердловской области. «В пожарную охрану поступило сообщение о пожаре по адресу: Нижний Тагил, Восточное шоссе, промзона. На площади 100 квадратных метров горело масло в масляной ванне на открытой площадке. Существовала угроза распространения пожара на соседние строения», — рассказали спасатели. В 13:59 пожар локализовали, через 13 минут ликвидировали открытое горение. Всего в тушении огня участвовали 56 человек и 12 единиц техники. В пресс-службе ЕВРАЗа пояснили, что в цехе улавливания коксохимического производства при ремонте водовода произошло возгорание материалов. «Возгорание ликвидировано в течение 15-20 минут. Никто не пострадал. По предварительным оценкам, угрозы окружающей среде нет», — рассказали в компании. Также на предприятии создали комиссию для выяснения причин.

На коксохимическом производстве Нижнетагильского металлургического комбината (входит в структуру «ЕВРАЗ») днем 6 октября произошел пожар. На площади 100 квадратных метров горело масло в масляной ванне, сообщает в telegram-канале ГУ МЧС по Свердловской области. «В пожарную охрану поступило сообщение о пожаре по адресу: Нижний Тагил, Восточное шоссе, промзона. На площади 100 квадратных метров горело масло в масляной ванне на открытой площадке. Существовала угроза распространения пожара на соседние строения», — рассказали спасатели. В 13:59 пожар локализовали, через 13 минут ликвидировали открытое горение. Всего в тушении огня участвовали 56 человек и 12 единиц техники. В пресс-службе ЕВРАЗа пояснили, что в цехе улавливания коксохимического производства при ремонте водовода произошло возгорание материалов. «Возгорание ликвидировано в течение 15-20 минут. Никто не пострадал. По предварительным оценкам, угрозы окружающей среде нет», — рассказали в компании. Также на предприятии создали комиссию для выяснения причин.