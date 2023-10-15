Цены на вторичное жилье и новостройки в Кургане почти сравнялись. Скрин

16 октября 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

В 2022 году разрыв составлял более 25,5 тысяч рублей за квадратный метр Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ценовой разрыв в новостройках и вторичном жилье в Кургане сократился в 25 раз по сравнению с октябрем прошлого года. Теперь разница между квадратным метром на первичном и вторичном рынке составляет лишь 1003 рубля. Об этом указано в статистике на сайте Restate. «Динамика средних цен. 5 октября — квартиры в новостройках и жилых комплексах — 73 271 рубль за квадратный метр. Квартиры на вторичном рынке — 74 272 рубля за квадратный метр», — написано на сайте. При этом согласно приведенной той же статистике, в октябре 2022 года разница между средними ценами за квадратный метр составила 25 778 рублей. Тогда квадратный метр в новостройке стоил в среднем 85 231 рубль, а вторичное жилье — 59 454 рубля. По графику на сайте видно, что вторичное жилье растет в стоимости, а первичное в течение года было нестабильно. Например, в мае, когда в Курганской области были пожары, цена упала на 24,5%. Затем был скачок цен в июле, после чего ситуация стабилизировалась, следует из данных сайта. Специалисты по недвижимости Кургана в комментарии корреспонденту URA.RU предположили, что такое изменение за год может быть связано с весенними пожарами в регионе. Риелтор Елена Безгодова поделилась, что после повышения ставок на ипотечное кредитование банками спрос на вторичное жилье не упал, а даже вырос. Что касается новостроек, в агентстве недвижимости «Орион» рассказали, что город активно застраивается новыми домами. Ранее URA.RU писало, в Курганская область попала в рейтинг самых доступных по стоимости частных домов. Кроме Курганского региона, в рейтинг попали Мордовия, Архангельская область и Псковская. Разница средних цен за квадратный метр в новостройках и вторичном жилье в октябре составила около 1000 рублей Фото: скрин сайта Restate Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ценовой разрыв в новостройках и вторичном жилье в Кургане сократился в 25 раз по сравнению с октябрем прошлого года. Теперь разница между квадратным метром на первичном и вторичном рынке составляет лишь 1003 рубля. Об этом указано в статистике на сайте Restate. «Динамика средних цен. 5 октября — квартиры в новостройках и жилых комплексах — 73 271 рубль за квадратный метр. Квартиры на вторичном рынке — 74 272 рубля за квадратный метр», — написано на сайте. При этом согласно приведенной той же статистике, в октябре 2022 года разница между средними ценами за квадратный метр составила 25 778 рублей. Тогда квадратный метр в новостройке стоил в среднем 85 231 рубль, а вторичное жилье — 59 454 рубля. По графику на сайте видно, что вторичное жилье растет в стоимости, а первичное в течение года было нестабильно. Например, в мае, когда в Курганской области были пожары, цена упала на 24,5%. Затем был скачок цен в июле, после чего ситуация стабилизировалась, следует из данных сайта. Специалисты по недвижимости Кургана в комментарии корреспонденту URA.RU предположили, что такое изменение за год может быть связано с весенними пожарами в регионе. Риелтор Елена Безгодова поделилась, что после повышения ставок на ипотечное кредитование банками спрос на вторичное жилье не упал, а даже вырос. Что касается новостроек, в агентстве недвижимости «Орион» рассказали, что город активно застраивается новыми домами. Ранее URA.RU писало, в Курганская область попала в рейтинг самых доступных по стоимости частных домов. Кроме Курганского региона, в рейтинг попали Мордовия, Архангельская область и Псковская.