В Челябинске жители покинули 17 многоквартирных домов

16 октября 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

В городе с начала 2023 года из аварийных домов переселено 50 семей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с начала 2023 года жители покинули 17 многоквартирных аварийных домов, всего было переселено 50 семей, 117 человек. Об этом 16 октября на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой сообщила вице-мэр Надежда Рыльская. «В Челябинске с начала 2023 года из аварийного жилищного фонда переселены 117 человек, это 50 семей из 17 многоквартирных аварийных домов. В работе находятся документы по переселению восьми семей», — сообщила Рыльская. Также вице-мэр отметила, с учетом предоставленных земельных участков с начала 2023 года в Челябинске 105 семей улучшили жилищные условия. За это время за предоставлением социальной выплаты взамен бесплатного земельного участка обратилась только одна многодетная семья.

В Челябинске с начала 2023 года жители покинули 17 многоквартирных аварийных домов, всего было переселено 50 семей, 117 человек. Об этом 16 октября на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой сообщила вице-мэр Надежда Рыльская. «В Челябинске с начала 2023 года из аварийного жилищного фонда переселены 117 человек, это 50 семей из 17 многоквартирных аварийных домов. В работе находятся документы по переселению восьми семей», — сообщила Рыльская. Также вице-мэр отметила, с учетом предоставленных земельных участков с начала 2023 года в Челябинске 105 семей улучшили жилищные условия. За это время за предоставлением социальной выплаты взамен бесплатного земельного участка обратилась только одна многодетная семья.