15 октября 2023
14 октября 2023

В Челябинске жители покинули 17 многоквартирных домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветхоаварийное жилье, бабушки мерзнут, на Островского 9. Челябинск, старый дом, ветхое жилье, аварийное жилье, ветхоаварийное жилье
В городе с начала 2023 года из аварийных домов переселено 50 семей Фото:

В Челябинске с начала 2023 года жители покинули 17 многоквартирных аварийных домов, всего было переселено 50 семей, 117 человек. Об этом 16 октября на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой сообщила вице-мэр Надежда Рыльская.

«В Челябинске с начала 2023 года из аварийного жилищного фонда переселены 117 человек, это 50 семей из 17 многоквартирных аварийных домов. В работе находятся документы по переселению восьми семей», — сообщила Рыльская.

Также вице-мэр отметила, с учетом предоставленных земельных участков с начала 2023 года в Челябинске 105 семей улучшили жилищные условия. За это время за предоставлением социальной выплаты взамен бесплатного земельного участка обратилась только одна многодетная семья.

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В Челябинске с начала 2023 года жители покинули 17 многоквартирных аварийных домов, всего было переселено 50 семей, 117 человек. Об этом 16 октября на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой сообщила вице-мэр Надежда Рыльская. «В Челябинске с начала 2023 года из аварийного жилищного фонда переселены 117 человек, это 50 семей из 17 многоквартирных аварийных домов. В работе находятся документы по переселению восьми семей», — сообщила Рыльская. Также вице-мэр отметила, с учетом предоставленных земельных участков с начала 2023 года в Челябинске 105 семей улучшили жилищные условия. За это время за предоставлением социальной выплаты взамен бесплатного земельного участка обратилась только одна многодетная семья.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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