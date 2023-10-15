15 октября 2023
14 октября 2023

На футболиста Федорочева завели уголовное дело из-за смертельного ДТП

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Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
Полиция расследует дело о гибели футболиста Евгения Ситникова (архивное фото) Фото:

Пермская полиция возбудила уголовное дело после автоаварии, в которой погиб футболист Евгений Ситников и тяжело пострадал Кирилл Кочетов. Наказание грозит водителю машины, в которой ехали пермяки — футболисту Денису Федорочеву, следует из сообщения полиции.

«Следствием отделения МВД России по Горнозаводскому городскому округу в отношении 23-летнего водителя автомобиля „Лада Приора“ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщает в telegram-канале ГУ МВД РФ по Пермском краю. В машине в момент аварии находились четверо спортсменов: Евгений Ситников, Кирилл Кочетов, Кирилл Мыльников и Денис Федорочев. 23 года, судя по открытым данным, именно Федорочеву.

Автомобильная авария произошла на междугородней трассе в ночь на 12 октября. В ней погиб бывший игрок «Амкара» Евгений Ситников. Другой футболист Кирилл Кочетов находится в тяжелом состоянии в больнице. Воспитанники «Академии-Амкар» Кирилл Мыльников и Денис Федорочев серьезных травм не получили.

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Пермская полиция возбудила уголовное дело после автоаварии, в которой погиб футболист Евгений Ситников и тяжело пострадал Кирилл Кочетов. Наказание грозит водителю машины, в которой ехали пермяки — футболисту Денису Федорочеву, следует из сообщения полиции. «Следствием отделения МВД России по Горнозаводскому городскому округу в отношении 23-летнего водителя автомобиля „Лада Приора“ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщает в telegram-канале ГУ МВД РФ по Пермском краю. В машине в момент аварии находились четверо спортсменов: Евгений Ситников, Кирилл Кочетов, Кирилл Мыльников и Денис Федорочев. 23 года, судя по открытым данным, именно Федорочеву. Автомобильная авария произошла на междугородней трассе в ночь на 12 октября. В ней погиб бывший игрок «Амкара» Евгений Ситников. Другой футболист Кирилл Кочетов находится в тяжелом состоянии в больнице. Воспитанники «Академии-Амкар» Кирилл Мыльников и Денис Федорочев серьезных травм не получили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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