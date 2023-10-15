На футболиста Федорочева завели уголовное дело из-за смертельного ДТП

Полиция расследует дело о гибели футболиста Евгения Ситникова (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермская полиция возбудила уголовное дело после автоаварии, в которой погиб футболист Евгений Ситников и тяжело пострадал Кирилл Кочетов. Наказание грозит водителю машины, в которой ехали пермяки — футболисту Денису Федорочеву, следует из сообщения полиции.

«Следствием отделения МВД России по Горнозаводскому городскому округу в отношении 23-летнего водителя автомобиля „Лада Приора“ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщает в telegram-канале ГУ МВД РФ по Пермском краю. В машине в момент аварии находились четверо спортсменов: Евгений Ситников, Кирилл Кочетов, Кирилл Мыльников и Денис Федорочев. 23 года, судя по открытым данным, именно Федорочеву.

Автомобильная авария произошла на междугородней трассе в ночь на 12 октября. В ней погиб бывший игрок «Амкара» Евгений Ситников. Другой футболист Кирилл Кочетов находится в тяжелом состоянии в больнице. Воспитанники «Академии-Амкар» Кирилл Мыльников и Денис Федорочев серьезных травм не получили.