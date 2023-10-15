В Челябинске осудили владельца стройкомпании, сорвавшей проект нацпрограммы

16 октября 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Учредителя компании «Астат» Константина Субботина приговорили к штрафу в 300 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Центральном райсуде Челябинска 16 октября вынесли приговор обвиняемому в многомилионном мошенничестве Константину Субботину, чья компания занималась подключением к интернету в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, бизнесмена признали виновным и назначили штраф. «Суд постановил признать Субботина виновным по обвинению, предусмотренному ч.6 ст. 159 УК РФ („Мошенничество“). Назначить ему в качестве наказания штраф на сумму 300 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в суде. URA.RU связалось с адвокатом Субботина — Дмитрием Астаховым. Он сообщил, что на сегодняшний день приговор более, чем устраивает сторону защиты. Обжаловать его мыслей нет. Однако, решение суда еще не вступило в законную силу. Субботина задержали в конце марта. Ему предъявили обвинения в мошенничестве. По версии следствия, Субботин похитил денежные средства АО «Эр-Телеком холдинг» при реализации федерального проекта. Сообщая руководству телекоммуникационной компании заведомо ложные сведения об объемах фактически выполненных работ по подключению социально-значимых объектов к сети «Интернет» он причинил ей ущерб на сумму более 3,8 млн рублей, который был возмещен в ходе следствия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Центральном райсуде Челябинска 16 октября вынесли приговор обвиняемому в многомилионном мошенничестве Константину Субботину, чья компания занималась подключением к интернету в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, бизнесмена признали виновным и назначили штраф. «Суд постановил признать Субботина виновным по обвинению, предусмотренному ч.6 ст. 159 УК РФ („Мошенничество“). Назначить ему в качестве наказания штраф на сумму 300 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в суде. URA.RU связалось с адвокатом Субботина — Дмитрием Астаховым. Он сообщил, что на сегодняшний день приговор более, чем устраивает сторону защиты. Обжаловать его мыслей нет. Однако, решение суда еще не вступило в законную силу. Субботина задержали в конце марта. Ему предъявили обвинения в мошенничестве. По версии следствия, Субботин похитил денежные средства АО «Эр-Телеком холдинг» при реализации федерального проекта. Сообщая руководству телекоммуникационной компании заведомо ложные сведения об объемах фактически выполненных работ по подключению социально-значимых объектов к сети «Интернет» он причинил ей ущерб на сумму более 3,8 млн рублей, который был возмещен в ходе следствия.