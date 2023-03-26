26 марта 2023
25 марта 2023

В Челябинске ФСБ задержала владельца крупной строительной компании, сорвавшей нацпроект

© Служба новостей «URA.RU»
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Константина Субботина обвиняют в многомилионном мошенничестве Фото:

В Челябинске сотрудники УФСБ задержали учредителя строительной компании «Астат» Константина Субботина. Как URA.RU сообщил источник в бизнес-кругах, ему предъявлены обвинения по статье «Мошенничество». По версии следствия, Субботин похитил денежные средства АО «Эр-Телеком холдинг» при реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

«Субботин сообщал руководству телекоммуникационной компании заведомо ложные сведения об объемах фактически выполненных работ по подключению социально-значимых объектов к сети „Интернет“. Своими действиями он нанес ущерб холдингу в размере более 3,8 млн рублей», — сообщил источник.

По данным URA.RU, суд избрал Субботину меру пресечения в виде запрета определенных действий. Дело расследуется в четвертом следственном управлении ГСУ СК России. В пресс-службе СКР по региону на звонок URA.RU не ответили.

Согласно сервису СБИС, ООО ПСК «Астат» сотрудничает с такими крупными операторами мобильной и интернет-связи, как МТС, «Вымпелком», «Мегафон», «Ростелеком». Для последнего компания в 2019 году выполняла ряд строительно-монтажных работ.

Ранее сотрудники УФСБ по региону задержали двух директоров строительной компании «Альтернатива» Андрея Фомина, и Андрея Чудакова. Они также причастны к нанесению многомиллионного ущерба АО «Эр-Телеком холдинг».

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В Челябинске сотрудники УФСБ задержали учредителя строительной компании «Астат» Константина Субботина. Как URA.RU сообщил источник в бизнес-кругах, ему предъявлены обвинения по статье «Мошенничество». По версии следствия, Субботин похитил денежные средства АО «Эр-Телеком холдинг» при реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». «Субботин сообщал руководству телекоммуникационной компании заведомо ложные сведения об объемах фактически выполненных работ по подключению социально-значимых объектов к сети „Интернет“. Своими действиями он нанес ущерб холдингу в размере более 3,8 млн рублей», — сообщил источник. По данным URA.RU, суд избрал Субботину меру пресечения в виде запрета определенных действий. Дело расследуется в четвертом следственном управлении ГСУ СК России. В пресс-службе СКР по региону на звонок URA.RU не ответили. Согласно сервису СБИС, ООО ПСК «Астат» сотрудничает с такими крупными операторами мобильной и интернет-связи, как МТС, «Вымпелком», «Мегафон», «Ростелеком». Для последнего компания в 2019 году выполняла ряд строительно-монтажных работ. Ранее сотрудники УФСБ по региону задержали двух директоров строительной компании «Альтернатива» Андрея Фомина, и Андрея Чудакова. Они также причастны к нанесению многомиллионного ущерба АО «Эр-Телеком холдинг».
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