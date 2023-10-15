В каком районе Перми выгоднее вкладываться в новостройку. Карта

«Самолет Плюс» Лоскутова: в новостройках Перми «квадраты» стоят от 100 тысяч

16 октября 2023 в 13:55 Размер текста - 17 +

В центре города стоимость может доходить до 150 тысяч рублей за квадратный метр Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В спальных районах Перми стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья начинается от 100 тысяч рублей. Ближе к центру города цена «квадрата» увеличивается до 150 тысяч рублей и выше, рассказала URA.RU директор агентства недвижимости «Самолет Плюс» Полина Лоскутова. «Цены на рынке первичного жилья устойчивы. Самыми дешевыми районами считаются Кировский и Орджоникидзевский. Здесь стоимость квадратного метра в строящемся доме начинается от 100 тысяч рублей. Бюджетные квартиры можно найти в Свердловском и Мотовилихинском районе по цене от 113 тысяч рублей за „квадрат“. В Индустриальном и Дзержинском районе ставки — от 130 тысяч рублей. Самый дорогой район — Ленинский, где стоимость начинается от 150 тысяч рублей», — рассказала Лоскутова корреспонденту агентства. Она добавила, что указанные цены относятся к жилью среднего класса. Чем выше класс, тем дороже недвижимость. Также стоимость зависит от площади квартиры. В просторных планировках цена за квадратный метр будет ниже. Что же касается роста стоимости квартир на первичном рынке, то он продолжится в рамках инфляции. Но при этом покупка новостройки все равно оказывается выгоднее чем «вторичка». «„Первичка“ не осталась без внимания регуляторов рынка: увеличены требования к первоначальном взносу по жилищным кредитам, скорректирована на 1% ставка по ипотечным программам господдержки и субсидированным продуктам. Но даже не смотря на это, мы сегодня делаем ставки на рынок первичного жилья как на интересные программы и выгодные предложения для будущего», — отметила риелтор. Ранее URA.RU рассказало, в каком районе Перми дешевле покупать готовые квартиры. Самая низкая стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья — 66 тысяч рублей. Фото: инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В спальных районах Перми стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья начинается от 100 тысяч рублей. Ближе к центру города цена «квадрата» увеличивается до 150 тысяч рублей и выше, рассказала URA.RU директор агентства недвижимости «Самолет Плюс» Полина Лоскутова. «Цены на рынке первичного жилья устойчивы. Самыми дешевыми районами считаются Кировский и Орджоникидзевский. Здесь стоимость квадратного метра в строящемся доме начинается от 100 тысяч рублей. Бюджетные квартиры можно найти в Свердловском и Мотовилихинском районе по цене от 113 тысяч рублей за „квадрат“. В Индустриальном и Дзержинском районе ставки — от 130 тысяч рублей. Самый дорогой район — Ленинский, где стоимость начинается от 150 тысяч рублей», — рассказала Лоскутова корреспонденту агентства. Она добавила, что указанные цены относятся к жилью среднего класса. Чем выше класс, тем дороже недвижимость. Также стоимость зависит от площади квартиры. В просторных планировках цена за квадратный метр будет ниже. Что же касается роста стоимости квартир на первичном рынке, то он продолжится в рамках инфляции. Но при этом покупка новостройки все равно оказывается выгоднее чем «вторичка». «„Первичка“ не осталась без внимания регуляторов рынка: увеличены требования к первоначальном взносу по жилищным кредитам, скорректирована на 1% ставка по ипотечным программам господдержки и субсидированным продуктам. Но даже не смотря на это, мы сегодня делаем ставки на рынок первичного жилья как на интересные программы и выгодные предложения для будущего», — отметила риелтор. Ранее URA.RU рассказало, в каком районе Перми дешевле покупать готовые квартиры. Самая низкая стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья — 66 тысяч рублей.