Глава «Самолет Плюс» Лоскутова: в Кировском районе Перми самые дешевые квартиры

Самые дорогие квартиры продают в Ленинском районе Фото: Размик Закарян © URA.RU

Самые бюджетные цены за квадратный метр на вторичном рынке недвижимости Перми — в Кировском и Орджоникидзевском районах. Дороже всего жилье продается в Ленинском районе, рассказала URA.RU руководитель пермского агентства недвижимости «Самолет Плюс» Полина Лоскутова.

«На рынке вторичного жилья сегодня центральные районы продаются по ставке от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Это квартиры в Индустриальном и Ленинском районах. Чуть дешевле цены в Дзержинском и Мотовилихинском районах. Здесь стоимость „квадрата“ начинается от 90 тысяч рублей. Отдаленные районы Свердловский, Орджоникидзевский и Кировский идут по ставке от 66 тысяч рублей за квадратный метр», — рассказала Полина Лоскутова корреспонденту агентства.

Она добавила, что цены на вторичном рынке жилья выросли в августе 2023 года. Это связано с увеличением ключевой ставки Центробанком РФ. Люди спешили приобрести квартиры по низким ипотечным ставкам, пока банки не подняли проценты по кредитам. Но осенью ситуация на рынке недвижимости изменилась. «На сегодняшний день мы имеем недешевые ипотечные ставки на вторичное жилье, увеличение первоначального взноса по кредитным программам и снижение интереса к кредитам у покупателей», — уточнила Лоскутова.

Также она отметила, что в ближайшем будущем ситуация продолжит меняться. Возможно, что цены на готовое жилье будут снижены на 3-5%. «Мы не ожидаем глобального падения, ведь сейчас в том числе сезон продаж, и возможно что ощутимые снижения будут не раньше января 2024 года», — добавила риелтор.

Ранее URA.RU рассказало, что цены на недвижимость в Перми побили исторический рекорд. За пять лет стоимость квартир выросла больше, чем на 1 млн рублей.

Фото: инфографика URA.RU