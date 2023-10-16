В Свердловской области в 40 раз увеличилось число уклонистов от армии

Среди жителей Свердловской области в 40 раз увеличилось число людей, которые уклоняются от службы армии.
«В весенний призыв (апрель—июль 2023) на заседания призывной комиссии и сборный пункт не пришел 221 свердловчанин. В предшествующий призыв — осенью 2022 — года было всего шесть уклонистов», — пишет 66.ру.
Издание обращает внимание, что во время весенней призывной кампании служить в армию отправили 800 свердловчан (норма выполнена на 100%). Из них семь человек направили в президентский полк службы коменданта московского Кремля.
Сейчас, согласно новому закону, человек, который не придет в военкомат по повестке без уважительной причины, может получить штраф от 10 000 до 30 000 рублей. Неявка на призывные мероприятия имеет риски уголовного преследования.
Корреспондент URA.RU попросил уточнить данные в пресс-службе военного комиссариата Свердловской области и Центрального военного округа. На момент публикации заметки получить комментарии не удалось.
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