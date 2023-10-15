Бывшая директор департамента образования Дина Горковец устроилась в администрацию Тюмени на должность заместителя мэра Руслана Кухарука. Она возглавит социальный блок. Об этом сообщил глава города в своем telegram-канале. Инсайд URA.RU подтвердился.
«Сегодня на заседании коллегии администрации города я объявил о новом назначении. На должность заместителя главы города Тюмени назначена Дина Николаевна Горковец. Она будет курировать социальный блок», — заявил Руслан Кухарук.
Ранее место заместителя главы Тюмени по социальным вопросам занимала Вера Соловьева. Ее отправили на почетную пенсию в Тюменский институт развития регионального образования.
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