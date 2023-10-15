15 октября 2023

Экс-директор тюменского депобра стала заместителем мэра. Инсайд URA.RU подтвердился

Бывшая директор департамента образования Горковец стала заместителем мэра Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновница, документы, заседание, бумаги к совещанию
Топ-чиновница из правительства Горковец назначена заместителем Руслана Кухарука Фото:

Бывшая директор департамента образования Дина Горковец устроилась в администрацию Тюмени на должность заместителя мэра Руслана Кухарука. Она возглавит социальный блок. Об этом сообщил глава города в своем telegram-канале. Инсайд URA.RU подтвердился.

«Сегодня на заседании коллегии администрации города я объявил о новом назначении. На должность заместителя главы города Тюмени назначена Дина Николаевна Горковец. Она будет курировать социальный блок», — заявил Руслан Кухарук.

Ранее место заместителя главы Тюмени по социальным вопросам занимала Вера Соловьева. Ее отправили на почетную пенсию в Тюменский институт развития регионального образования.

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Бывшая директор департамента образования Дина Горковец устроилась в администрацию Тюмени на должность заместителя мэра Руслана Кухарука. Она возглавит социальный блок. Об этом сообщил глава города в своем telegram-канале. Инсайд URA.RU подтвердился. «Сегодня на заседании коллегии администрации города я объявил о новом назначении. На должность заместителя главы города Тюмени назначена Дина Николаевна Горковец. Она будет курировать социальный блок», — заявил Руслан Кухарук. Ранее место заместителя главы Тюмени по социальным вопросам занимала Вера Соловьева. Ее отправили на почетную пенсию в Тюменский институт развития регионального образования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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