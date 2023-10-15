Экс-директор тюменского депобра стала заместителем мэра. Инсайд URA.RU подтвердился

Бывшая директор департамента образования Горковец стала заместителем мэра Тюмени

16 октября 2023 в 14:21 Размер текста - 17 +

Топ-чиновница из правительства Горковец назначена заместителем Руслана Кухарука Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшая директор департамента образования Дина Горковец устроилась в администрацию Тюмени на должность заместителя мэра Руслана Кухарука. Она возглавит социальный блок. Об этом сообщил глава города в своем telegram-канале. Инсайд URA.RU подтвердился. «Сегодня на заседании коллегии администрации города я объявил о новом назначении. На должность заместителя главы города Тюмени назначена Дина Николаевна Горковец. Она будет курировать социальный блок», — заявил Руслан Кухарук. Ранее место заместителя главы Тюмени по социальным вопросам занимала Вера Соловьева. Ее отправили на почетную пенсию в Тюменский институт развития регионального образования.

Бывшая директор департамента образования Дина Горковец устроилась в администрацию Тюмени на должность заместителя мэра Руслана Кухарука. Она возглавит социальный блок. Об этом сообщил глава города в своем telegram-канале. Инсайд URA.RU подтвердился. «Сегодня на заседании коллегии администрации города я объявил о новом назначении. На должность заместителя главы города Тюмени назначена Дина Николаевна Горковец. Она будет курировать социальный блок», — заявил Руслан Кухарук. Ранее место заместителя главы Тюмени по социальным вопросам занимала Вера Соловьева. Ее отправили на почетную пенсию в Тюменский институт развития регионального образования.