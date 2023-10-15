15 октября 2023

Житель ХМАО угнал два автомобиля за ночь

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, автомобилист, такси, водитель, руль, автовладелец
Угонщик из Нягани проникал в автомобили через открытую заднюю дверь и приоткрытое окно Фото:

Житель Нягани (ХМАО) угнал две машины за одну ночь. Об этом сообщает официальная страница «Суды Югры» в социальной сети «ВКонтакте»

«Находясь в первом микрорайоне города, около 2 часов 40 минут мужчина через открытую заднюю дверь незаконно проник в салон автомобиля „ВАЗ 2104“, запустил двигатель транспортного средства и проехал около метра. В тот же день около 4 часов 45 минут он через приоткрытое окно водительской двери проник в салон автомобиля „LADA 211440“, припаркованный по ул. Интернациональной, и проехал на автомобиле до ул. Романтиков», — указано в публикации на сайте.

По решению суда нарушителя заключили под стражу. Его обвиняют в совершении двух преступлений по статье УК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Прежде мужчина сидел в колонии за аналогичные преступления, из которой вышел летом 2023 года.

Ранее URA.RU писало, что рецидивисты из Нягани (ХМАО) получили уголовное наказание за угон автомобилей и похищение человека. Мужчины получили 13 и 10 лет колонии строгого режима.

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Житель Нягани (ХМАО) угнал две машины за одну ночь. Об этом сообщает официальная страница «Суды Югры» в социальной сети «ВКонтакте» «Находясь в первом микрорайоне города, около 2 часов 40 минут мужчина через открытую заднюю дверь незаконно проник в салон автомобиля „ВАЗ 2104“, запустил двигатель транспортного средства и проехал около метра. В тот же день около 4 часов 45 минут он через приоткрытое окно водительской двери проник в салон автомобиля „LADA 211440“, припаркованный по ул. Интернациональной, и проехал на автомобиле до ул. Романтиков», — указано в публикации на сайте. По решению суда нарушителя заключили под стражу. Его обвиняют в совершении двух преступлений по статье УК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Прежде мужчина сидел в колонии за аналогичные преступления, из которой вышел летом 2023 года. Ранее URA.RU писало, что рецидивисты из Нягани (ХМАО) получили уголовное наказание за угон автомобилей и похищение человека. Мужчины получили 13 и 10 лет колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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