Житель ХМАО угнал два автомобиля за ночь

16 октября 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Угонщик из Нягани проникал в автомобили через открытую заднюю дверь и приоткрытое окно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Нягани (ХМАО) угнал две машины за одну ночь. Об этом сообщает официальная страница «Суды Югры» в социальной сети «ВКонтакте» «Находясь в первом микрорайоне города, около 2 часов 40 минут мужчина через открытую заднюю дверь незаконно проник в салон автомобиля „ВАЗ 2104“, запустил двигатель транспортного средства и проехал около метра. В тот же день около 4 часов 45 минут он через приоткрытое окно водительской двери проник в салон автомобиля „LADA 211440“, припаркованный по ул. Интернациональной, и проехал на автомобиле до ул. Романтиков», — указано в публикации на сайте. По решению суда нарушителя заключили под стражу. Его обвиняют в совершении двух преступлений по статье УК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Прежде мужчина сидел в колонии за аналогичные преступления, из которой вышел летом 2023 года. Ранее URA.RU писало, что рецидивисты из Нягани (ХМАО) получили уголовное наказание за угон автомобилей и похищение человека. Мужчины получили 13 и 10 лет колонии строгого режима.

Житель Нягани (ХМАО) угнал две машины за одну ночь. Об этом сообщает официальная страница «Суды Югры» в социальной сети «ВКонтакте» «Находясь в первом микрорайоне города, около 2 часов 40 минут мужчина через открытую заднюю дверь незаконно проник в салон автомобиля „ВАЗ 2104“, запустил двигатель транспортного средства и проехал около метра. В тот же день около 4 часов 45 минут он через приоткрытое окно водительской двери проник в салон автомобиля „LADA 211440“, припаркованный по ул. Интернациональной, и проехал на автомобиле до ул. Романтиков», — указано в публикации на сайте. По решению суда нарушителя заключили под стражу. Его обвиняют в совершении двух преступлений по статье УК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Прежде мужчина сидел в колонии за аналогичные преступления, из которой вышел летом 2023 года. Ранее URA.RU писало, что рецидивисты из Нягани (ХМАО) получили уголовное наказание за угон автомобилей и похищение человека. Мужчины получили 13 и 10 лет колонии строгого режима.