Сенатор от ХМАО Исаков осудил скандального активиста за жалобу на Комарову

15 октября 2023 в 22:36 Размер текста - 17 +

Исаков отметил, что губернатор ХМАО является примером для всех граждан России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сенатор от ХМАО Сергей Исаков раскритиковал тюменского общественника Юрия Рябцева, который ранее написал жалобу в правоохранительные органы на главу округа Наталью Комарову из-за ее фразы «мы не готовились к этой войне, она нам не нужна», посчитав ее дискредитацией российской армии. Свое мнение политик изложил в личном telegram-канале. «Вырывание слов из контекста — все на что способны жалкие кляузники, у которых осенью, как известно, случаются обострения. <…> Как по мне, такие, как Рябцев — враги государства. <…> Такие провокаторы обычно — жалкие и никчемные люди», — прокомментировал жалобу Рябцева в своем telegram-канале сенатор. Политик подчеркнул, что Рябцев не известен в кругу общественников Тюмени, активно помогающих военнослужащим. Исаков отметил, что губернатор является примером для всех граждан России. Она регулярно приезжает на Донбасс, чтобы лично узнать в чем нуждаются мирные граждане и солдаты. Ранее тюменский общественник Юрий Рябцев обратился в полицию с просьбой возбудить административное дело в отношении главы региона о дискредитации армии. Поводом стала ее фраза «мы не готовились к этой войне, она нам не нужна», которую губернатор сказала на встрече с жителями Нижневартовска. При этом, сама Комарова лишь признала наличие сбоев в обеспечении амуницией военнослужащих из ХМАО в разговоре с женой бойца СВО и пообещала решить возникшие проблемы в индивидуальном порядке. В поддержку главы региона также выступил бывший пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин. Он считает, что общественник Рябцев поднял шумихи вокруг фразы Комаровой «ради хайпа». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сенатор от ХМАО Сергей Исаков раскритиковал тюменского общественника Юрия Рябцева, который ранее написал жалобу в правоохранительные органы на главу округа Наталью Комарову из-за ее фразы «мы не готовились к этой войне, она нам не нужна», посчитав ее дискредитацией российской армии. Свое мнение политик изложил в личном telegram-канале. «Вырывание слов из контекста — все на что способны жалкие кляузники, у которых осенью, как известно, случаются обострения. <…> Как по мне, такие, как Рябцев — враги государства. <…> Такие провокаторы обычно — жалкие и никчемные люди», — прокомментировал жалобу Рябцева в своем telegram-канале сенатор. Политик подчеркнул, что Рябцев не известен в кругу общественников Тюмени, активно помогающих военнослужащим. Исаков отметил, что губернатор является примером для всех граждан России. Она регулярно приезжает на Донбасс, чтобы лично узнать в чем нуждаются мирные граждане и солдаты. Ранее тюменский общественник Юрий Рябцев обратился в полицию с просьбой возбудить административное дело в отношении главы региона о дискредитации армии. Поводом стала ее фраза «мы не готовились к этой войне, она нам не нужна», которую губернатор сказала на встрече с жителями Нижневартовска. При этом, сама Комарова лишь признала наличие сбоев в обеспечении амуницией военнослужащих из ХМАО в разговоре с женой бойца СВО и пообещала решить возникшие проблемы в индивидуальном порядке. В поддержку главы региона также выступил бывший пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин. Он считает, что общественник Рябцев поднял шумихи вокруг фразы Комаровой «ради хайпа».