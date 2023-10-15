Сенатор от ХМАО Исаков осудил скандального активиста за жалобу на Комарову

Сенатор от ХМАО Сергей Исаков раскритиковал тюменского общественника Юрия Рябцева, который ранее написал жалобу в правоохранительные органы на главу округа Наталью Комарову из-за ее фразы «мы не готовились к этой войне, она нам не нужна», посчитав ее дискредитацией российской армии. Свое мнение политик изложил в личном telegram-канале.
«Вырывание слов из контекста — все на что способны жалкие кляузники, у которых осенью, как известно, случаются обострения. <…> Как по мне, такие, как Рябцев — враги государства. <…> Такие провокаторы обычно — жалкие и никчемные люди», — прокомментировал жалобу Рябцева в своем telegram-канале сенатор.
Политик подчеркнул, что Рябцев не известен в кругу общественников Тюмени, активно помогающих военнослужащим. Исаков отметил, что губернатор является примером для всех граждан России. Она регулярно приезжает на Донбасс, чтобы лично узнать в чем нуждаются мирные граждане и солдаты.
Ранее тюменский общественник Юрий Рябцев обратился в полицию с просьбой возбудить административное дело в отношении главы региона о дискредитации армии. Поводом стала ее фраза «мы не готовились к этой войне, она нам не нужна», которую губернатор сказала на встрече с жителями Нижневартовска. При этом, сама Комарова лишь признала наличие сбоев в обеспечении амуницией военнослужащих из ХМАО в разговоре с женой бойца СВО и пообещала решить возникшие проблемы в индивидуальном порядке.
В поддержку главы региона также выступил бывший пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин. Он считает, что общественник Рябцев поднял шумихи вокруг фразы Комаровой «ради хайпа».
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