Челябинск попал на новую пятитысячную купюру Банка России. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Купюру с изображением скульптуры Банк России презентовал 16 октября Фото:

Памятник «Сказ об Урале», стоящий на Привокзальной площади Челябинска, попал на новую пятитысячную купюру. Банк России презентовал ее 16 октября.

«На новой купюре номиналом 5 тысяч рублей изображена стела Европа—Азия в Екатеринбурге, на оборотной стороне — композиция „Сказ об Урале“», — сообщили в пресс-службе.

Скульптурная композиция «Сказ об Урале», созданная в 1967 году, является символом Урала. Общая высота монумента составляет 12 метров. На создание памятника ушло долгих шесть лет.

На постаменте, засыпанном каменными глыбами, стоит вырубленный из гранита богатырь, сжимающий в руках молот. Скульптурная композиция неоднократно становилась объектом флешмобов в Челябинске.

На новой купюре номиналом 5 тысяч рублей изображена стела Европа—Азия в Екатеринбурге, на оборотной стороне — композиция «Сказ об Урале»
На новой купюре номиналом 5 тысяч рублей изображена стела Европа—Азия в Екатеринбурге, на оборотной стороне — композиция «Сказ об Урале»
Фото:
Скульптурная композиция «Сказ об Урале», созданная в 1967 году, является символом Урала
Скульптурная композиция «Сказ об Урале», созданная в 1967 году, является символом Урала
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Памятник «Сказ об Урале», стоящий на Привокзальной площади Челябинска, попал на новую пятитысячную купюру. Банк России презентовал ее 16 октября. «На новой купюре номиналом 5 тысяч рублей изображена стела Европа—Азия в Екатеринбурге, на оборотной стороне — композиция „Сказ об Урале“», — сообщили в пресс-службе. Скульптурная композиция «Сказ об Урале», созданная в 1967 году, является символом Урала. Общая высота монумента составляет 12 метров. На создание памятника ушло долгих шесть лет. На постаменте, засыпанном каменными глыбами, стоит вырубленный из гранита богатырь, сжимающий в руках молот. Скульптурная композиция неоднократно становилась объектом флешмобов в Челябинске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...