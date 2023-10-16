Купюру с изображением скульптуры Банк России презентовал 16 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Памятник «Сказ об Урале», стоящий на Привокзальной площади Челябинска, попал на новую пятитысячную купюру. Банк России презентовал ее 16 октября.

«На новой купюре номиналом 5 тысяч рублей изображена стела Европа—Азия в Екатеринбурге, на оборотной стороне — композиция „Сказ об Урале“», — сообщили в пресс-службе.

Скульптурная композиция «Сказ об Урале», созданная в 1967 году, является символом Урала. Общая высота монумента составляет 12 метров. На создание памятника ушло долгих шесть лет.

На постаменте, засыпанном каменными глыбами, стоит вырубленный из гранита богатырь, сжимающий в руках молот. Скульптурная композиция неоднократно становилась объектом флешмобов в Челябинске.

На новой купюре номиналом 5 тысяч рублей изображена стела Европа—Азия в Екатеринбурге, на оборотной стороне — композиция «Сказ об Урале» Фото: РБК