Первый элитный дом начали строить на месте Каширинского рынка в Челябинске. Фото

16 октября 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Застройщик получил разрешение на строительство первого дома в новом ЖК Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске на месте бывшего Каширинского рынка компания «Голос. Девелопмент» приступила к строительству первого дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе застройщика. «Приступаем к застройке территории бывшего Каширинского рынка. Мы получили разрешение на строительство первого дома в новом жилом комплексе. На территории бывшего Каширинского рынка в Челябинске компания построит современный квартал комфорт-класса, который обещает стать новым локальным центром для жителей всего Калининского района», — сообщили в пресс-службе застройщика. Ранее мэрия Челябинска утвердила проект нового микрорайона на месте Каширинского рынка, который построят по проекту комплексного развития территории (КРТ). На данный момент застраивается участок площадью 18 000 квадратных метров. Площадь помещений по проекту составит более 120 тысяч квадратных метров. На участке площадью 18 тысяч квадратных метров застройщик ООО «Голос Девелопмент» планирует разместить дома высотой 7-23 этажей. По проекту первую линию формирует среднеэтажная застройка, которая уходит вглубь многоэтажек. Компания «Голос. Девелопмент» приступила к застройке территории бывшего Каширинского рынка telegram-канал компании «Голос. Девелопмент» Участок площадью 18 000 квадратных метров застраивается по проекту о КРТ telegram-канал компании «Голос. Девелопмент» По проекту первую линию формирует среднеэтажная застройка, которая уходит вглубь многоэтажек telegram-канал компании «Голос. Девелопмент»

В Челябинске на месте бывшего Каширинского рынка компания «Голос. Девелопмент» приступила к строительству первого дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе застройщика. «Приступаем к застройке территории бывшего Каширинского рынка. Мы получили разрешение на строительство первого дома в новом жилом комплексе. На территории бывшего Каширинского рынка в Челябинске компания построит современный квартал комфорт-класса, который обещает стать новым локальным центром для жителей всего Калининского района», — сообщили в пресс-службе застройщика. Ранее мэрия Челябинска утвердила проект нового микрорайона на месте Каширинского рынка, который построят по проекту комплексного развития территории (КРТ). На данный момент застраивается участок площадью 18 000 квадратных метров. Площадь помещений по проекту составит более 120 тысяч квадратных метров. На участке площадью 18 тысяч квадратных метров застройщик ООО «Голос Девелопмент» планирует разместить дома высотой 7-23 этажей. По проекту первую линию формирует среднеэтажная застройка, которая уходит вглубь многоэтажек.