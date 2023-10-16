Первый элитный дом начали строить на месте Каширинского рынка в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство школы в 145 микрорайоне. Магнитогорск, стройматериалы, стройка, кирпич
Застройщик получил разрешение на строительство первого дома в новом ЖК Фото:

В Челябинске на месте бывшего Каширинского рынка компания «Голос. Девелопмент» приступила к строительству первого дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе застройщика.

«Приступаем к застройке территории бывшего Каширинского рынка. Мы получили разрешение на строительство первого дома в новом жилом комплексе. На территории бывшего Каширинского рынка в Челябинске компания построит современный квартал комфорт-класса, который обещает стать новым локальным центром для жителей всего Калининского района», — сообщили в пресс-службе застройщика.

Ранее мэрия Челябинска утвердила проект нового микрорайона на месте Каширинского рынка, который построят по проекту комплексного развития территории (КРТ). На данный момент застраивается участок площадью 18 000 квадратных метров. Площадь помещений по проекту составит более 120 тысяч квадратных метров.

На участке площадью 18 тысяч квадратных метров застройщик ООО «Голос Девелопмент» планирует разместить дома высотой 7-23 этажей. По проекту первую линию формирует среднеэтажная застройка, которая уходит вглубь многоэтажек.

Компания «Голос. Девелопмент» приступила к застройке территории бывшего Каширинского рынка
Компания «Голос. Девелопмент» приступила к застройке территории бывшего Каширинского рынка
Участок площадью 18 000 квадратных метров застраивается по проекту о КРТ
Участок площадью 18 000 квадратных метров застраивается по проекту о КРТ
По проекту первую линию формирует среднеэтажная застройка, которая уходит вглубь многоэтажек
По проекту первую линию формирует среднеэтажная застройка, которая уходит вглубь многоэтажек

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на месте бывшего Каширинского рынка компания «Голос. Девелопмент» приступила к строительству первого дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе застройщика. «Приступаем к застройке территории бывшего Каширинского рынка. Мы получили разрешение на строительство первого дома в новом жилом комплексе. На территории бывшего Каширинского рынка в Челябинске компания построит современный квартал комфорт-класса, который обещает стать новым локальным центром для жителей всего Калининского района», — сообщили в пресс-службе застройщика. Ранее мэрия Челябинска утвердила проект нового микрорайона на месте Каширинского рынка, который построят по проекту комплексного развития территории (КРТ). На данный момент застраивается участок площадью 18 000 квадратных метров. Площадь помещений по проекту составит более 120 тысяч квадратных метров. На участке площадью 18 тысяч квадратных метров застройщик ООО «Голос Девелопмент» планирует разместить дома высотой 7-23 этажей. По проекту первую линию формирует среднеэтажная застройка, которая уходит вглубь многоэтажек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...