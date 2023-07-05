Застройщик должен демонтировать торговые здания и построить микрорайон за 5 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэрия Челябинска утвердила проект нового микрорайона на месте Каширинского рынка. Новый жилой квартал с собственным сквером, комфортной инфраструктурой и подземным паркингом возведут в течение пяти лет, сообщается на сайте мэрии.

«Принять решение о комплексном развитии территории нежилой застройки в границах улиц: Братьев Кашириных, Ижевской, Игнатия Вандышева в Калининском районе города Челябинска, общей площадью 3,04 гектара. Объем строительства объектов капитального строительства при комплексном развитии нежилой застройки составляет не менее 106 400 квадратных метров», — говорится на сайте.

Согласно распоряжению, утверждаются предельные размеры участков и параметры разрешенного строительства, реконструкция объектов капитального строительства, а также основные виды разрешенного использования, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии территории нежилой застройки. В документе указано, что максимальный срок реализации проекта застройщиком «Голос Девелопмент» составляет не более пяти лет.

Девелопером был разработан проект общей площадью 110 тысяч квадратных метров. После этого мэрия Челябинска приняла решение расширить территорию под реновацию, и к Каширинскому рынку присоединили еще 5,16 га территории. В целом под возведение нового микрорайона было выделено 11 га. На данный момент застройщик демонтирует объекты на территории. Вскоре торговые здания будут разобраны, площадка расчищена и начнутся работы по возведению микрорайона.

Ранее мэру Челябинска Наталье Котовой показали, каким будет новый микрорайон на месте Каширинского рынка, возводимый по проекту комплексного развития территории (КРТ). На участке площадью 18 тысяч квадратных метров застройщик ООО «Голос Делопмент» планирует разместить здания высотой 7-23 этажей.

Девелопером был разработан проект общей площадью 110 тысяч квадратных метров, позже мэрия Челябинска приняла решение расширить территорию под реновацию, и к Каширинскому рынку добавилось еще 5,16 га территории Скрин: Администрация г. Челябинск

Новый жилой квартал с собственным сквером, комфортной инфраструктурой и подземным паркингом возведут в течении пяти лет Фото: сайт администрации г. Челябинск

Объем строительства объектов при комплексном развитии нежилой застройки составит не менее 106 400 квадратных метров Фото: сайт администрации г. Челябинск

Вскоре торговые здания будут разобраны, площадка расчищена и начнутся работы по возведению микрорайона Фото: сайт администрации г. Челябинск

На территории площадью 18 тысяч квадратных метров застройщик построит дома высотой 7-23 этажей Фото: сайт администрации г. Челябинск

Согласно распоряжению, утверждены предельные размеры участков и параметры разрешенного строительства, реконструкция объектов капитального строительства, а также основные виды разрешенного использования участка Фото: сайт администрации г. Челябинск