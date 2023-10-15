Тюменцы на объездной встали в многокилометровую пробку. Скрин

16 октября 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на дороге произошло ДТП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени на улице Закалужской водители встали в пробку. Об этом сообщается на сайте «Яндекс. Пробки». По данным сервиса, на дороге произошло ДТП. «Тюмень, пробки три балла из десяти. Улица Федюнинского — ДТП в среднем ряду», — указано на сайте. Улица Закалужская отмечена красным цветом, что говорит о наличии дорожного затора на дороге. В пресс-службе УГИБДД России по региону URA.RU рассказали, что на Федюнинского произошло ДТП, в котором пострадал человек. «На Федюнинского, 12 столкнулись два автомобиля Peugeot и JAC. При перестроении они столкнулись с наездом на фонарный столб. Столб упал, пострадал водителей одного из автомобилей», — сообщили в ведомстве. Скрин с сайта «Яндекс. Пробки»

В Тюмени на улице Закалужской водители встали в пробку. Об этом сообщается на сайте «Яндекс. Пробки». По данным сервиса, на дороге произошло ДТП. «Тюмень, пробки три балла из десяти. Улица Федюнинского — ДТП в среднем ряду», — указано на сайте. Улица Закалужская отмечена красным цветом, что говорит о наличии дорожного затора на дороге. В пресс-службе УГИБДД России по региону URA.RU рассказали, что на Федюнинского произошло ДТП, в котором пострадал человек. «На Федюнинского, 12 столкнулись два автомобиля Peugeot и JAC. При перестроении они столкнулись с наездом на фонарный столб. Столб упал, пострадал водителей одного из автомобилей», — сообщили в ведомстве.