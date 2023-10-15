В Тюмени на улице Закалужской водители встали в пробку. Об этом сообщается на сайте «Яндекс. Пробки». По данным сервиса, на дороге произошло ДТП.
«Тюмень, пробки три балла из десяти. Улица Федюнинского — ДТП в среднем ряду», — указано на сайте. Улица Закалужская отмечена красным цветом, что говорит о наличии дорожного затора на дороге.
В пресс-службе УГИБДД России по региону URA.RU рассказали, что на Федюнинского произошло ДТП, в котором пострадал человек. «На Федюнинского, 12 столкнулись два автомобиля Peugeot и JAC. При перестроении они столкнулись с наездом на фонарный столб. Столб упал, пострадал водителей одного из автомобилей», — сообщили в ведомстве.
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