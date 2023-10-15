15 октября 2023

Тюменцы на объездной встали в многокилометровую пробку. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иннопром 2023. Екатеринбург, очередь , пробка, затор, трасса, автомобили
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на дороге произошло ДТП Фото:

В Тюмени на улице Закалужской водители встали в пробку. Об этом сообщается на сайте «Яндекс. Пробки». По данным сервиса, на дороге произошло ДТП.

«Тюмень, пробки три балла из десяти. Улица Федюнинского — ДТП в среднем ряду», — указано на сайте. Улица Закалужская отмечена красным цветом, что говорит о наличии дорожного затора на дороге.

В пресс-службе УГИБДД России по региону URA.RU рассказали, что на Федюнинского произошло ДТП, в котором пострадал человек. «На Федюнинского, 12 столкнулись два автомобиля Peugeot и JAC. При перестроении они столкнулись с наездом на фонарный столб. Столб упал, пострадал водителей одного из автомобилей», — сообщили в ведомстве.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени на улице Закалужской водители встали в пробку. Об этом сообщается на сайте «Яндекс. Пробки». По данным сервиса, на дороге произошло ДТП. «Тюмень, пробки три балла из десяти. Улица Федюнинского — ДТП в среднем ряду», — указано на сайте. Улица Закалужская отмечена красным цветом, что говорит о наличии дорожного затора на дороге. В пресс-службе УГИБДД России по региону URA.RU рассказали, что на Федюнинского произошло ДТП, в котором пострадал человек. «На Федюнинского, 12 столкнулись два автомобиля Peugeot и JAC. При перестроении они столкнулись с наездом на фонарный столб. Столб упал, пострадал водителей одного из автомобилей», — сообщили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...