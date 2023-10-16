16 октября 2023

Компания бизнесмена из села, где родился Шумков, за год увеличила выручку

Курганское предприятие «Агросервис» бизнесмена Багашева заработало 21 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания «Агросервис» увеличила выручку на 21,2 млн рублей Фото:

Сельскохозяйственное предприятие «Агросервис» из Курганской области, принадлежащее бизнесмену и депутату Им-Али Багашеву, за год заработало свыше 21 миллиона рублей. Информация об этом размещена в финансовой отчетности на сервисе СБИС. Компания находится в селе Шастово, в котором родился губернатор региона Вадим Шумков.

«ООО „Агросервис“. Выручка за 2022 год: 123 420 000 рублей. Это на 21,2 млн больше, чем за аналогичный период 2021 года (102 125 000 рублей)», — говорится в документе. При этом чистая прибыль снизилась за год с 35,4 до 13,4 млн рублей.

URA.RU обратилось за комментарием к гендиректору агропредприятия Им-Али Багашеву, чтобы выяснить, с чем связан рост выручки и снижение чистой прибыли на агропредприятии. Ответ ожидается.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков уделяет особое внимание развитию сельского хозяйства в регионе. Для предпринимателей введены различные меры поддержки, а также инициированы специальные премии за вклад в развитие агропромышленного комплекса. В частности, правительство Курганской области отмечало, что компания «Агросервис», занимающаяся выращиванием зерновых культур и животноводством, является градообразующим сельхозпредприятием в селе Шастово Варгашинского округа. В прошлом году гендиректора компании Им-Али Багашева наградили губернаторской премией за лучшее ведение отрасли животноводства, а также двумя премиями имени Т.С. Мальцева. Кроме того, от курганских чиновников Багашев получал благодарность Минсельхоза РФ.

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Сельскохозяйственное предприятие «Агросервис» из Курганской области, принадлежащее бизнесмену и депутату Им-Али Багашеву, за год заработало свыше 21 миллиона рублей. Информация об этом размещена в финансовой отчетности на сервисе СБИС. Компания находится в селе Шастово, в котором родился губернатор региона Вадим Шумков. «ООО „Агросервис“. Выручка за 2022 год: 123 420 000 рублей. Это на 21,2 млн больше, чем за аналогичный период 2021 года (102 125 000 рублей)», — говорится в документе. При этом чистая прибыль снизилась за год с 35,4 до 13,4 млн рублей. URA.RU обратилось за комментарием к гендиректору агропредприятия Им-Али Багашеву, чтобы выяснить, с чем связан рост выручки и снижение чистой прибыли на агропредприятии. Ответ ожидается. Губернатор Курганской области Вадим Шумков уделяет особое внимание развитию сельского хозяйства в регионе. Для предпринимателей введены различные меры поддержки, а также инициированы специальные премии за вклад в развитие агропромышленного комплекса. В частности, правительство Курганской области отмечало, что компания «Агросервис», занимающаяся выращиванием зерновых культур и животноводством, является градообразующим сельхозпредприятием в селе Шастово Варгашинского округа. В прошлом году гендиректора компании Им-Али Багашева наградили губернаторской премией за лучшее ведение отрасли животноводства, а также двумя премиями имени Т.С. Мальцева. Кроме того, от курганских чиновников Багашев получал благодарность Минсельхоза РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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