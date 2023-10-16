Компания бизнесмена из села, где родился Шумков, за год увеличила выручку

Курганское предприятие «Агросервис» бизнесмена Багашева заработало 21 млн рублей

17 октября 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

Компания «Агросервис» увеличила выручку на 21,2 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сельскохозяйственное предприятие «Агросервис» из Курганской области, принадлежащее бизнесмену и депутату Им-Али Багашеву, за год заработало свыше 21 миллиона рублей. Информация об этом размещена в финансовой отчетности на сервисе СБИС. Компания находится в селе Шастово, в котором родился губернатор региона Вадим Шумков. «ООО „Агросервис“. Выручка за 2022 год: 123 420 000 рублей. Это на 21,2 млн больше, чем за аналогичный период 2021 года (102 125 000 рублей)», — говорится в документе. При этом чистая прибыль снизилась за год с 35,4 до 13,4 млн рублей. URA.RU обратилось за комментарием к гендиректору агропредприятия Им-Али Багашеву, чтобы выяснить, с чем связан рост выручки и снижение чистой прибыли на агропредприятии. Ответ ожидается. Губернатор Курганской области Вадим Шумков уделяет особое внимание развитию сельского хозяйства в регионе. Для предпринимателей введены различные меры поддержки, а также инициированы специальные премии за вклад в развитие агропромышленного комплекса. В частности, правительство Курганской области отмечало, что компания «Агросервис», занимающаяся выращиванием зерновых культур и животноводством, является градообразующим сельхозпредприятием в селе Шастово Варгашинского округа. В прошлом году гендиректора компании Им-Али Багашева наградили губернаторской премией за лучшее ведение отрасли животноводства, а также двумя премиями имени Т.С. Мальцева. Кроме того, от курганских чиновников Багашев получал благодарность Минсельхоза РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сельскохозяйственное предприятие «Агросервис» из Курганской области, принадлежащее бизнесмену и депутату Им-Али Багашеву, за год заработало свыше 21 миллиона рублей. Информация об этом размещена в финансовой отчетности на сервисе СБИС. Компания находится в селе Шастово, в котором родился губернатор региона Вадим Шумков. «ООО „Агросервис“. Выручка за 2022 год: 123 420 000 рублей. Это на 21,2 млн больше, чем за аналогичный период 2021 года (102 125 000 рублей)», — говорится в документе. При этом чистая прибыль снизилась за год с 35,4 до 13,4 млн рублей. URA.RU обратилось за комментарием к гендиректору агропредприятия Им-Али Багашеву, чтобы выяснить, с чем связан рост выручки и снижение чистой прибыли на агропредприятии. Ответ ожидается. Губернатор Курганской области Вадим Шумков уделяет особое внимание развитию сельского хозяйства в регионе. Для предпринимателей введены различные меры поддержки, а также инициированы специальные премии за вклад в развитие агропромышленного комплекса. В частности, правительство Курганской области отмечало, что компания «Агросервис», занимающаяся выращиванием зерновых культур и животноводством, является градообразующим сельхозпредприятием в селе Шастово Варгашинского округа. В прошлом году гендиректора компании Им-Али Багашева наградили губернаторской премией за лучшее ведение отрасли животноводства, а также двумя премиями имени Т.С. Мальцева. Кроме того, от курганских чиновников Багашев получал благодарность Минсельхоза РФ.