Компания бизнесмена из села, где родился Шумков, за год увеличила выручку

Сельскохозяйственное предприятие «Агросервис» из Курганской области, принадлежащее бизнесмену и депутату Им-Али Багашеву, за год заработало свыше 21 миллиона рублей. Информация об этом размещена в финансовой отчетности на сервисе СБИС. Компания находится в селе Шастово, в котором родился губернатор региона Вадим Шумков.
«ООО „Агросервис“. Выручка за 2022 год: 123 420 000 рублей. Это на 21,2 млн больше, чем за аналогичный период 2021 года (102 125 000 рублей)», — говорится в документе. При этом чистая прибыль снизилась за год с 35,4 до 13,4 млн рублей.
URA.RU обратилось за комментарием к гендиректору агропредприятия Им-Али Багашеву, чтобы выяснить, с чем связан рост выручки и снижение чистой прибыли на агропредприятии. Ответ ожидается.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков уделяет особое внимание развитию сельского хозяйства в регионе. Для предпринимателей введены различные меры поддержки, а также инициированы специальные премии за вклад в развитие агропромышленного комплекса. В частности, правительство Курганской области отмечало, что компания «Агросервис», занимающаяся выращиванием зерновых культур и животноводством, является градообразующим сельхозпредприятием в селе Шастово Варгашинского округа. В прошлом году гендиректора компании Им-Али Багашева наградили губернаторской премией за лучшее ведение отрасли животноводства, а также двумя премиями имени Т.С. Мальцева. Кроме того, от курганских чиновников Багашев получал благодарность Минсельхоза РФ.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.