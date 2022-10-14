14 октября 2022
13 октября 2022

Губернатор Шумков анонсировал запуск новых агропроектов в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка пшеницы на границе ДНР и Ростовской области. Ростов, поле, комбайн, пшеница, страда, зерно, колосья, сельское хозяйство, уборка хлеба, колосс
Реализация проектов, по мнению Шумкова, приведет к увеличению продукции Фото:

О старте новых агропроектов в регионе сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Информация опубликована в его telegram-канале.

«В каждом муниципальном округе большое количество новых проектов АПК. Сейчас еще начинаем целый ряд средних и крупных агропроектов. Итогом станет производство больших объемов сельхозпродукции», — написал Шумков.

Губернатор Курганской области напомнил, что не так давно отечественный рынок был заполнен иностранной курятиной, австралийской и новозеландской бараниной, польским и египетским картофелем, говядиной из Аргентины и прибалтийскими молочными продуктами. «Сейчас многое постепенно меняется в лучшую сторону», — добавил Вадим Шумков.

URA.RU писало ранее, что на Урале в ближайшем будущем запустят сразу три крупных агропроекта. Об этом рассказал инвестор Алексей Бобров в ходе межрегионального совещания по вопросам развития сельского хозяйства, которое прошло в Свердловской области. Он контролирует один из крупнейших агрохолдингов на Урале, в который входят предприятия Ямала, Свердловской, Тюменской и Курганской областей.

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О старте новых агропроектов в регионе сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Информация опубликована в его telegram-канале. «В каждом муниципальном округе большое количество новых проектов АПК. Сейчас еще начинаем целый ряд средних и крупных агропроектов. Итогом станет производство больших объемов сельхозпродукции», — написал Шумков. Губернатор Курганской области напомнил, что не так давно отечественный рынок был заполнен иностранной курятиной, австралийской и новозеландской бараниной, польским и египетским картофелем, говядиной из Аргентины и прибалтийскими молочными продуктами. «Сейчас многое постепенно меняется в лучшую сторону», — добавил Вадим Шумков. URA.RU писало ранее, что на Урале в ближайшем будущем запустят сразу три крупных агропроекта. Об этом рассказал инвестор Алексей Бобров в ходе межрегионального совещания по вопросам развития сельского хозяйства, которое прошло в Свердловской области. Он контролирует один из крупнейших агрохолдингов на Урале, в который входят предприятия Ямала, Свердловской, Тюменской и Курганской областей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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