Путин запретил продавать вейп несовершеннолетним

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Торжественная линейка студентов КГУ в ЦПКиО. Курган, курение, студенты, вейп, электронная сигарета, айкос
Путин запретил продавать вейп подросткам Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов подросткам. Ранее продажа электронных испарителей не регулировалась на законодательном уровне.

Согласно закону, дети до 18 лет не могут купить устройства для потребления наркотикосодержащий продукции. Ранее закон распространялся только на продажу жидкостей для вейпов. Документ правового акта опубликован на официальном сайте интернет-портала правовой информации.

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Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов подросткам. Ранее продажа электронных испарителей не регулировалась на законодательном уровне. Согласно закону, дети до 18 лет не могут купить устройства для потребления наркотикосодержащий продукции. Ранее закон распространялся только на продажу жидкостей для вейпов. Документ правового акта опубликован на официальном сайте интернет-портала правовой информации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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