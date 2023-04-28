Путин запретил продавать вейп несовершеннолетним 28 апреля 2023 в 18:25 Размер текста - 17 + Путин запретил продавать вейп подросткам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов подросткам. Ранее продажа электронных испарителей не регулировалась на законодательном уровне. Согласно закону, дети до 18 лет не могут купить устройства для потребления наркотикосодержащий продукции. Ранее закон распространялся только на продажу жидкостей для вейпов. Документ правового акта опубликован на официальном сайте интернет-портала правовой информации. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов подросткам. Ранее продажа электронных испарителей не регулировалась на законодательном уровне. Согласно закону, дети до 18 лет не могут купить устройства для потребления наркотикосодержащий продукции. Ранее закон распространялся только на продажу жидкостей для вейпов. Документ правового акта опубликован на официальном сайте интернет-портала правовой информации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям