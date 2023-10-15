Экс-владельца банка «Югра» отправили в СИЗО

16 октября 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

Экс-владельца обанкротившегося банка «Югра» Алексея Хотина отправили в СИЗО Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бывшего владельца обанкротившегося банка «Югра» Алексея Хотина отправили в СИЗО. Такое решение вынес Замоскворецкий суд Москвы. «Постановлением Замоскворецкого суда Москвы удовлетворено ходатайство прокуратуры об изменении Хотину меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу на срок три месяца», — пишет ТАСС. URA.RU попыталось получить комментарий в самом суде. На момент публикации новости дозвониться туда не удалось. Банк «Югра» основали в 1990 году в Мегионе (ХМАО). Филиалы банка были открыты во всех регионах УрФО и Москве. В 2017 году организацию лишили лицензии, а затем признали банкротом. Ранее URA.RU рассказывало, что в апреле 2019 года ФСБ и МВД России задержали главного акционера Алексея Хотина за растрату чужого имущества в особо крупном размере. Следователи считали, что Хотин принял решение о растрате средств «Югры» в 2014 года и привлек к делу еще троих соучастников: Дмитрия Шиляева, Нину Чернову и Алексея Нефедова. В 2021 году в Москве начался судебный процесс по этому делу.

Бывшего владельца обанкротившегося банка «Югра» Алексея Хотина отправили в СИЗО. Такое решение вынес Замоскворецкий суд Москвы. «Постановлением Замоскворецкого суда Москвы удовлетворено ходатайство прокуратуры об изменении Хотину меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу на срок три месяца», — пишет ТАСС. URA.RU попыталось получить комментарий в самом суде. На момент публикации новости дозвониться туда не удалось. Банк «Югра» основали в 1990 году в Мегионе (ХМАО). Филиалы банка были открыты во всех регионах УрФО и Москве. В 2017 году организацию лишили лицензии, а затем признали банкротом. Ранее URA.RU рассказывало, что в апреле 2019 года ФСБ и МВД России задержали главного акционера Алексея Хотина за растрату чужого имущества в особо крупном размере. Следователи считали, что Хотин принял решение о растрате средств «Югры» в 2014 года и привлек к делу еще троих соучастников: Дмитрия Шиляева, Нину Чернову и Алексея Нефедова. В 2021 году в Москве начался судебный процесс по этому делу.