15 октября 2023

Экс-владельца банка «Югра» отправили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-владельца обанкротившегося банка «Югра» Алексея Хотина отправили в СИЗО Фото:

Бывшего владельца обанкротившегося банка «Югра» Алексея Хотина отправили в СИЗО. Такое решение вынес Замоскворецкий суд Москвы.

«Постановлением Замоскворецкого суда Москвы удовлетворено ходатайство прокуратуры об изменении Хотину меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу на срок три месяца», — пишет ТАСС. URA.RU попыталось получить комментарий в самом суде. На момент публикации новости дозвониться туда не удалось.

Банк «Югра» основали в 1990 году в Мегионе (ХМАО). Филиалы банка были открыты во всех регионах УрФО и Москве. В 2017 году организацию лишили лицензии, а затем признали банкротом.

Ранее URA.RU рассказывало, что в апреле 2019 года ФСБ и МВД России задержали главного акционера Алексея Хотина за растрату чужого имущества в особо крупном размере. Следователи считали, что Хотин принял решение о растрате средств «Югры» в 2014 года и привлек к делу еще троих соучастников: Дмитрия Шиляева, Нину Чернову и Алексея Нефедова. В 2021 году в Москве начался судебный процесс по этому делу.

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Бывшего владельца обанкротившегося банка «Югра» Алексея Хотина отправили в СИЗО. Такое решение вынес Замоскворецкий суд Москвы. «Постановлением Замоскворецкого суда Москвы удовлетворено ходатайство прокуратуры об изменении Хотину меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу на срок три месяца», — пишет ТАСС. URA.RU попыталось получить комментарий в самом суде. На момент публикации новости дозвониться туда не удалось. Банк «Югра» основали в 1990 году в Мегионе (ХМАО). Филиалы банка были открыты во всех регионах УрФО и Москве. В 2017 году организацию лишили лицензии, а затем признали банкротом. Ранее URA.RU рассказывало, что в апреле 2019 года ФСБ и МВД России задержали главного акционера Алексея Хотина за растрату чужого имущества в особо крупном размере. Следователи считали, что Хотин принял решение о растрате средств «Югры» в 2014 года и привлек к делу еще троих соучастников: Дмитрия Шиляева, Нину Чернову и Алексея Нефедова. В 2021 году в Москве начался судебный процесс по этому делу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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