На изображении новой купюры достоинством 5000 рублей появилась стелла «66 параллель» — визитная карточка Салехарда (ЯНАО). Банкноту показали на презентации социальной сети «ВКонтакте».
«Пятитысячная банкнота посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — стела „Европа-Азия“, на оборотной стороне представлены памятник „Сказ об Урале“ в Челябинске, стела „66-параллель“ (Полярный круг) в Салехарде», — говорится на официальной странице Банка России.
По словам разработчиков, банкноты имеют усиленный защитный комплекс. Информация о признаках подлинности размещена на сайте Банка России. Для ознакомления достаточно навести камеру на QR-код, который есть на каждой купюре.
О значимом для ЯНАО событии уже сообщил землякам глава Салехарда Алексей Титовский. «Друзья, наш уникальный город, единственный в мире расположенный на Полярном круге, теперь отмечен на денежной купюре. Стела „66 параллель“ размещена на банкноте в 5000 рублей!», — рассказал мэр в своем telegram-канале.
На лицевой стороне купюры помещено изображение стелы «Европа-Азия» и высотки Екатеринбурга
На оборотной стороне купюры часть стелы «66-я параллель» размешена справа от статуи «Сказы Урала»
На изображении новой купюры достоинством 5000 рублей появилась стелла «66 параллель» — визитная карточка Салехарда (ЯНАО). Банкноту показали на презентации социальной сети «ВКонтакте». «Пятитысячная банкнота посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — стела „Европа-Азия“, на оборотной стороне представлены памятник „Сказ об Урале“ в Челябинске, стела „66-параллель“ (Полярный круг) в Салехарде», — говорится на официальной странице Банка России. По словам разработчиков, банкноты имеют усиленный защитный комплекс. Информация о признаках подлинности размещена на сайте Банка России. Для ознакомления достаточно навести камеру на QR-код, который есть на каждой купюре. О значимом для ЯНАО событии уже сообщил землякам глава Салехарда Алексей Титовский. «Друзья, наш уникальный город, единственный в мире расположенный на Полярном круге, теперь отмечен на денежной купюре. Стела „66 параллель“ размещена на банкноте в 5000 рублей!», — рассказал мэр в своем telegram-канале.