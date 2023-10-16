Дорожники просят челябинских водителей сменить резину на зимнюю из-за заморозков. Скрин

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Гололёд. Курган, лед, скользкая дорога, гололед, скользко
Резкое похолодание в Челябинске ожидается 21 и 22 октября Фото:

Комитет дорожного хозяйства Челябинска в связи с заморозками, ожидающимися 21 и 22 октября, призвал автовладельцев сменить летнюю резину на зимнюю. Об этом 16 октября URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«По прогнозам синоптиков, в Челябинске 21 и 22 октября ожидаются заморозки. Просим автовладельцев быть ответственными и на этой неделе сменить летнюю резину на зимнюю», — уточнили в пресс-службе.

Подрядчики, которые оказывают услуги по содержанию улично-дорожной сети города, уже готовы к зимнему периоду. На очистку и обработку дорог в холодное время года будут выходить более 360 единиц техники. Также закуплено необходимое количество противогололедного материала.

В регионе 17 октября сохранится тепло, температура воздуха достигнет 17 градусов. К 19 октября температура воздуха упадет на 4-5 градусов и продолжит снижаться до конца недели. С 1 декабря сотрудники Госавтоинспекции начнут штрафовать водителей, которые ездят на летней шине зимой. Соответствующий документ был принят в сентябре.

В выходные, 21 и 22 октября, челябинцев ожидают заморозки
В выходные, 21 и 22 октября, челябинцев ожидают заморозки

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Комитет дорожного хозяйства Челябинска в связи с заморозками, ожидающимися 21 и 22 октября, призвал автовладельцев сменить летнюю резину на зимнюю. Об этом 16 октября URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «По прогнозам синоптиков, в Челябинске 21 и 22 октября ожидаются заморозки. Просим автовладельцев быть ответственными и на этой неделе сменить летнюю резину на зимнюю», — уточнили в пресс-службе. Подрядчики, которые оказывают услуги по содержанию улично-дорожной сети города, уже готовы к зимнему периоду. На очистку и обработку дорог в холодное время года будут выходить более 360 единиц техники. Также закуплено необходимое количество противогололедного материала. В регионе 17 октября сохранится тепло, температура воздуха достигнет 17 градусов. К 19 октября температура воздуха упадет на 4-5 градусов и продолжит снижаться до конца недели. С 1 декабря сотрудники Госавтоинспекции начнут штрафовать водителей, которые ездят на летней шине зимой. Соответствующий документ был принят в сентябре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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