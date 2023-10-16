Комитет дорожного хозяйства Челябинска в связи с заморозками, ожидающимися 21 и 22 октября, призвал автовладельцев сменить летнюю резину на зимнюю. Об этом 16 октября URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«По прогнозам синоптиков, в Челябинске 21 и 22 октября ожидаются заморозки. Просим автовладельцев быть ответственными и на этой неделе сменить летнюю резину на зимнюю», — уточнили в пресс-службе.
Подрядчики, которые оказывают услуги по содержанию улично-дорожной сети города, уже готовы к зимнему периоду. На очистку и обработку дорог в холодное время года будут выходить более 360 единиц техники. Также закуплено необходимое количество противогололедного материала.
В регионе 17 октября сохранится тепло, температура воздуха достигнет 17 градусов. К 19 октября температура воздуха упадет на 4-5 градусов и продолжит снижаться до конца недели. С 1 декабря сотрудники Госавтоинспекции начнут штрафовать водителей, которые ездят на летней шине зимой. Соответствующий документ был принят в сентябре.
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