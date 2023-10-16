В Екатеринбурге мужчина убил незнакомца на остановке

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Село Введенское. Курган, автобусная остановка
Мужчина, убивший незнакомца, был пьяным (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 26-летний мужчина на остановке по улице Надеждинской ударил незнакомца в грудь. После этого мужчина скончался, рассказали URA.RU в СУ СКР по Свердловской области.

«По данным следствия, 3 июня обвиняемый ударил в грудь мужчину, который был на остановке на Надеждинской. От полученного ранения мужчина скончался», — говорится в сообщении. Следователи опросили свидетелей и осмотрели место происшествия. Уголовное дело направлено в суд. Нападавший был пьяным.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу добавили корреспонденту, что оперативники приложили много усилий, чтобы раскрыть преступление. «Несмотря на изначальное отсутствие свидетелей, сыщикам удалось установить всех лиц, находившихся на месте преступления и участвовавших в конфликте. Дальнейшие оперативные мероприятия позволили выяснить всю картину данного криминального происшествия», — пояснили силовики.

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В Екатеринбурге 26-летний мужчина на остановке по улице Надеждинской ударил незнакомца в грудь. После этого мужчина скончался, рассказали URA.RU в СУ СКР по Свердловской области. «По данным следствия, 3 июня обвиняемый ударил в грудь мужчину, который был на остановке на Надеждинской. От полученного ранения мужчина скончался», — говорится в сообщении. Следователи опросили свидетелей и осмотрели место происшествия. Уголовное дело направлено в суд. Нападавший был пьяным. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу добавили корреспонденту, что оперативники приложили много усилий, чтобы раскрыть преступление. «Несмотря на изначальное отсутствие свидетелей, сыщикам удалось установить всех лиц, находившихся на месте преступления и участвовавших в конфликте. Дальнейшие оперативные мероприятия позволили выяснить всю картину данного криминального происшествия», — пояснили силовики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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