В Екатеринбурге мужчина убил незнакомца на остановке

В Екатеринбурге 26-летний мужчина на остановке по улице Надеждинской ударил незнакомца в грудь. После этого мужчина скончался, рассказали URA.RU в СУ СКР по Свердловской области.
«По данным следствия, 3 июня обвиняемый ударил в грудь мужчину, который был на остановке на Надеждинской. От полученного ранения мужчина скончался», — говорится в сообщении. Следователи опросили свидетелей и осмотрели место происшествия. Уголовное дело направлено в суд. Нападавший был пьяным.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу добавили корреспонденту, что оперативники приложили много усилий, чтобы раскрыть преступление. «Несмотря на изначальное отсутствие свидетелей, сыщикам удалось установить всех лиц, находившихся на месте преступления и участвовавших в конфликте. Дальнейшие оперативные мероприятия позволили выяснить всю картину данного криминального происшествия», — пояснили силовики.
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