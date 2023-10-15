15 октября 2023

Тюменцев терроризируют ночные байкеры

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Жильцы просят сотрудников ГИБДД проводить рейды несколько раз в неделю Фото:

Жители Тюмени пожаловались на ночных байкеров, которые устраивают в частном секторе заезды. Об этом сообщил тюменец Анатолий Скороходов. Жильцы просят сотрудников УГИБДД России по региону проводить рейды несколько раз в неделю в Заречном микрорайоне.

«Дайте ГИБДД распоряжение по ревущим по ночам байкам. У нас в частном секторе в старой Зареке уже надоели на своих „моторыгах“. Пусть два-три раза в неделю направляют ДПС, чтобы навести порядок», — пожаловался тюменец Анатолий в соцсети «ВКонтакте». Комментарий от УГИБДД России по Тюменской области ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в поселке Винзили уличные «гонщики» врезаются в ворота и заборы жилых домов. Местные жители попросили установить «лежачий полицейский», чтобы сократить количество аварий и нарушителей.

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Жители Тюмени пожаловались на ночных байкеров, которые устраивают в частном секторе заезды. Об этом сообщил тюменец Анатолий Скороходов. Жильцы просят сотрудников УГИБДД России по региону проводить рейды несколько раз в неделю в Заречном микрорайоне. «Дайте ГИБДД распоряжение по ревущим по ночам байкам. У нас в частном секторе в старой Зареке уже надоели на своих „моторыгах“. Пусть два-три раза в неделю направляют ДПС, чтобы навести порядок», — пожаловался тюменец Анатолий в соцсети «ВКонтакте». Комментарий от УГИБДД России по Тюменской области ожидается. Ранее URA.RU писало, что в поселке Винзили уличные «гонщики» врезаются в ворота и заборы жилых домов. Местные жители попросили установить «лежачий полицейский», чтобы сократить количество аварий и нарушителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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