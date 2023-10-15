Тюменцев терроризируют ночные байкеры

Жители Тюмени пожаловались на ночных байкеров, которые устраивают в частном секторе заезды. Об этом сообщил тюменец Анатолий Скороходов. Жильцы просят сотрудников УГИБДД России по региону проводить рейды несколько раз в неделю в Заречном микрорайоне.
«Дайте ГИБДД распоряжение по ревущим по ночам байкам. У нас в частном секторе в старой Зареке уже надоели на своих „моторыгах“. Пусть два-три раза в неделю направляют ДПС, чтобы навести порядок», — пожаловался тюменец Анатолий в соцсети «ВКонтакте». Комментарий от УГИБДД России по Тюменской области ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в поселке Винзили уличные «гонщики» врезаются в ворота и заборы жилых домов. Местные жители попросили установить «лежачий полицейский», чтобы сократить количество аварий и нарушителей.
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